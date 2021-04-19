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«Считаю своим категорическим оппонентом Вячеслава Макарова». Депутат ЗакСа Андрей Анохин покидает партию власти

Депутат ЗакСа Петербурга Анохин выходит из «Единой России»

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин заявил о выходе из партии «Единая Россия». Об этом он 19 апреля сообщил в видеообращении в своем аккаунте в Instagram.

«В условиях тотального политического давления на меня и мою команду, выраженном в гнусных аппаратных подходах, когда несколько месяцев не заключаются договора с моими помощниками, попытках недопуска меня на выборы в Законодательное собрание, я принял решение о выходе из партии "Единая Россия"», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что считает «своим категорическим оппонентом [спикера Заксобрания] Вячеслава Макарова». «Считаю его подход к управлению парламентом и партией несовместимым с Санкт-Петербургом и считаю, что ему не место в политике нашего города», — сказал Анохин.

Он добавил, что весь «беспредел» описан им в обращении на имя генсекретаря партии власти Андрея Турчака, и подтвердил свои планы баллотироваться на выборы в парламент седьмого созыва.

Конфликт между Анохиным и членами «Единой России» длится в течение нескольких месяцев. За это время к рассмотрению не было принято ни одно предложение депутата в парламенте, против голосовали члены фракции партии власти. Ранее политик объявил спикера ЗакСа «врагом парламентаризма».

Анохину отказали в регистрации на праймериз «Единой России», Вячеслав Макаров на одном из брифингов в Мариинском дворце комментировал, что решение регионального комитета было единогласным.

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Комментарии (10)

Владислав Гольянов
Анохин обещал запустить маршрутки с русскими водителями. Ну и где они?
AndrewBarsik
Не знаю какими мотивами руководствовался товарищ Анохин. Но высказался по делу и сущностно.
264510841
Пролез как-то и депутатишко был никакой. Валил бы по-тихому, а может решил перемитнуться в какую нибудь другую партию.
Вот было бы смешно.
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