Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин заявил о выходе из партии «Единая Россия». Об этом он 19 апреля сообщил в видеообращении в своем аккаунте в Instagram.
«В условиях тотального политического давления на меня и мою команду, выраженном в гнусных аппаратных подходах, когда несколько месяцев не заключаются договора с моими помощниками, попытках недопуска меня на выборы в Законодательное собрание, я принял решение о выходе из партии "Единая Россия"», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что считает «своим категорическим оппонентом [спикера Заксобрания] Вячеслава Макарова». «Считаю его подход к управлению парламентом и партией несовместимым с Санкт-Петербургом и считаю, что ему не место в политике нашего города», — сказал Анохин.
Он добавил, что весь «беспредел» описан им в обращении на имя генсекретаря партии власти Андрея Турчака, и подтвердил свои планы баллотироваться на выборы в парламент седьмого созыва.
Конфликт между Анохиным и членами «Единой России» длится в течение нескольких месяцев. За это время к рассмотрению не было принято ни одно предложение депутата в парламенте, против голосовали члены фракции партии власти. Ранее политик объявил спикера ЗакСа «врагом парламентаризма».
Анохину отказали в регистрации на праймериз «Единой России», Вячеслав Макаров на одном из брифингов в Мариинском дворце комментировал, что решение регионального комитета было единогласным.