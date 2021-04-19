Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин заявил о выходе из партии «Единая Россия». Об этом он 19 апреля сообщил в видеообращении в своем аккаунте в Instagram.

«В условиях тотального политического давления на меня и мою команду, выраженном в гнусных аппаратных подходах, когда несколько месяцев не заключаются договора с моими помощниками, попытках недопуска меня на выборы в Законодательное собрание, я принял решение о выходе из партии "Единая Россия"», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что считает «своим категорическим оппонентом [спикера Заксобрания] Вячеслава Макарова». «Считаю его подход к управлению парламентом и партией несовместимым с Санкт-Петербургом и считаю, что ему не место в политике нашего города», — сказал Анохин.