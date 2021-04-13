«Единая Россия» в Петербурге может перетасовать кандидатов в Думу. Всё — ради «оппозиции»

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Будущие кандидаты от «Единой России» Михаил Романов, Любовь Егорова и Елена Рахова могут сменить привычные для себя избирательные округа. Такой вариант обсуждают в предвыборном штабе партии. Собеседники «Фонтанки» ссылаются на договорённости с оппозиционными политиками — перетасовка округов упростит им выборы.

Вопрос о перетасовке округов депутатов партии власти обсуждался на заседании избирательного штаба в минувший четверг, рассказал «Фонтанке» один из политтехнологов. Ещё один участник штаба отметил, что встреча, в рамках которой обсуждали выборы, шла почти 5 часов. Дискуссии, по его словам, проходили в разных кабинетах, в них участвовали как чиновники различного уровня, так и, например, глава телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич (сам Малькевич сообщил «Фонтанке», что был на прошлой неделе в офисе партии власти, но не помнит, в какой день, и обсуждал там не выборные вопросы, а проект «Диктант Победы»).



По словам собеседника «Фонтанки», вопрос о перетасовке округов был поставлен на одном из совещаний с политтехнологами и кураторами предвыборных процессов из Москвы. «Проблема в том, что против Оксаны Дмитриевой (намерена избираться от Партии Роста в 217 округе) и Елены Драпеко (намерена избираться от «Справедливой России» в 214 округе) выставлены вовсе не технические кандидаты, и они могут победить», — рассказал один из технологов.

На данный момент документы на праймериз по 214 и 217 округам подали депутаты Законодательного собрания Елена Рахова и Любовь Егорова. Обе избраны в городской парламент от территорий, которые входят в состав думских округов, по которым они выдвинулись. Кроме того, на территории 217-го округа работу активно ведёт депутат Государственной думы Михаил Романов. В прошлый раз ему удалось победить в том числе благодаря технологии: против Дмитриевой выдвинулись две однофамилицы Оксана Владимировна Дмитриева и Олеся Дмитриева, перетянув на себя голоса её избирателей. Избравшись в Думу в 2016-м, Романов стал активно работать в информационном плане, не пропуская ни одного праздника, на котором можно было выступить, и ни одного повода, по которому можно было бы направить депутатский запрос. В 2019 году Романов пытался выставить своих кандидатов на выборах в муниципалитеты, расположенные на территории его думского округа, по итогам голосования связанные с ним люди получили мандаты минимум в одном совете — МО «Волковское». Разбирая жалобы на тех выборах, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что к ней поступают обращения о «противозаконном применении административного ресурса» со стороны Романова. Несмотря на громкое заявление и призыв к правоохранительным органам подключиться к проверкам, обвинения так и остались лишь на словах.



По информации «Фонтанки», Михаил Романов может сменить избирательный округ и подать документы на участие в праймериз по 211 избирательному округу (включает Невский и часть Центрального района). Сейчас эту территорию представляет в Думе бывший вице-губернатор Игорь Дивинский. Как писала ранее «Фонтанка», изначально предполагалось, что его может сменить экс-глава Невского района, а ныне глава Фрунзенского Константин Серов. Однако его участие на выборах под вопросом, утверждают несколько источников. По словам одного из собеседников, так как его кандидатура не была согласована, хотя и изначально подавалась в списках, ушедших из Петербурга в Москву, в избирательном штабе партии решили предложить этот округ Романову. Сам депутат в беседе с «Фонтанкой» не подтвердил и не опроверг эту информацию: «Куда Родина скажет, туда и пойду».

Помимо Романова, сменить округа могут и Рахова с Егоровой. Один из собеседников «Фонтанки» говорит, что этот вопрос стоит пока лишь на обсуждении, решение должно быть принято до конца месяца — до момента, когда закончится подача документов на праймериз. В беседе с «Фонтанкой» Рахова сообщила, что ничего не знает о таких дискуссиях, Егорова же отказалась от комментариев, даже не выслушав вопрос.



На выборах 2016 года в двух округах, там, где избрались в итоге коммунист Владимир Бортко и эсер Елена Драпеко, представители «Единой России» вовсе не стали выставлять свои кандидатуры. В этот избирательный цикл партия не стала освобождать округа под «согласованных» в Москве оппозиционеров.

Предварительный отбор кандидатов партии власти на выборы в Государственную думу продлится до конца мая (подача документов закончится 29 апреля, затем претенденты будут агитировать электорат, а в конце мая будет организовано электронное голосование через сервис «Госуслуги»). На данный момент желающих принять участие в праймериз около 70, в том числе документы подали депутаты Государственной думы Виталий Милонов, Евгений Марченко, депутаты Законодательного собрания Александр Тетердинко и Сергей Соловьев. Как писала «Фонтанка», также с большой вероятностью о своём участии заявит нынешний глава Приморского района Николай Цед. Место в списке партии на думских выборах прочат спикеру петербургского парламента Вячеславу Макарову https://www.fontanka.ru/2021/03/25/69832151/, депутатам Госдумы Сергею Боярскому и Юрию Петрову. Также в списке партии могут оказаться и «звездные» персоны: о том, проголосовали бы на выборах горожане за директора Эрмитажа Михаила Пиотровского или худрука Мариинского театра Валерия Гергиева, проводил опрос ВЦИОМ.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

