В Кремле определились, кого поддержат на выборах в Госдуму в Петербурге

Половина депутатов, пока ещё представляющих Петербург в Государственной думе, избранных по округам, может смениться в 2021 году. По данным «Фонтанки», новых избранников в сентябре этого года могут получить Приморский, Центральный, Адмиралтейский, Невский и Красносельский районы. Среди тех, к кому будут благосклонны избиратели, представляющие систему, будут и оппозиционеры, хотя простых выборов им не обещают.

С 1 февраля в Петербурге начали работать избирательные штабы по выборам в Государственную думу, рассказали «Фонтанке» несколько политтехнологов. Открытия штабов ждали еще в середине января, однако процесс затягивался. Одной из причин могла стать работа в Киргизии Александра Серавина, назначенного Администрацией президента руководить технологической частью выборов в Государственную думу в Петербурге. Досрочные выборы президента в стране СНГ прошли 10 января. Их пришлось назначить, потому что бывший президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку после масштабных протестов людей, не согласных с итогами парламентских выборов. Российские политтехнологи вели кампанию кандидата в президенты — победившего в итоге Садыра Жапарова. Александр Серавин официально был наблюдателем.



После возвращения из Киргизии Серавин вплотную занялся выборами в Государственную думу в Петербурге. В задачу его штабов входит поддержка тех кандидатов, на которых делает ставки Администрация президента. Списки и кандидатов согласовывали последние несколько месяцев, фамилии менялись, потенциальные кандидаты бегали по кабинетам и трясли бумажниками. Как утверждают собеседники «Фонтанки», в итоге список был согласован и озвучен всем причастным несколько дней назад, несколько источников уверены, что фамилии все равно ещё могут меняться.

Так или иначе, ряд кандидатов уже приступили к работе, уверенные в своём участии в выборах. В том числе, рассказывают собеседники из окружения будущих кандидатов, начинают кампанию член партии «Справедливая Россия» актриса Елена Драпеко (она избрана депутатом по 214-му округу, расположенному частично в Калининском и Красногвардейском районах, и собирается продолжить работать там же) и представитель «Партии Роста» Оксана Дмитриева (на прошлых выборах она пыталась избраться от 217-го округа, расположенного во Фрунзенском и Колпинском районах, но проиграла, избравшись депутатом Законодательного собрания). Наиболее ожесточенную борьбу собеседники «Фонтанки» предсказывают именно в 217-м округе: против Дмитриевой собирается выставлять свою кандидатуру единоросс Михаил Романов. «Фонтанке» он сообщил, что не изменил своих намерений и настроен на участие в выборах по этому округу. В прошлый раз ему удалось победить в том числе благодаря технологии: против Дмитриевой выдвинулись две однофамилицы Оксана Владимировна Дмитриева и Олеся Дмитриева, перетянув на себя голоса её избирателей.



Не сможет стать кандидатом от «Единой России» Сергей Вострецов. Ещё осенью прошлого года секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказался на его счёт, комментируя инициативу Вострецова по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет. «Это уже не первая абсурдная инициатива депутата Вострецова, которая говорит о его профнепригодности. Подобные неадекватные инициативы подрывают доверие к Государственной думе, «Единой России» и к органам власти в целом. Депутатский мандат Вострецова истекает в следующем году, и уверен, что это его последний созыв в Государственной думе», — заявил Турчак. По информации «Фонтанки», кандидатом от 212-го округа (включает в себя часть Красносельского и Петродворцового районов) может стать ныне глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании Александр Тетердинко.

Заменить депутата от КПРФ, режиссера Владимира Бортко, до этого пытавшегося стать конкурентом Александру Беглову на губернаторских выборах, но отказавшегося от участия в последний момент, в 216-м округе (включает в себя Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский районы и часть Центрального) хотят единороссом Сергеем Соловьевым. Сейчас он занимает пост вице-спикера Законодательного собрания Петербурга и в разговорах с коллегами не скрывает своих амбиций перейти на работу в Москву.



Не изменит своих позиций на предстоящих выборах депутат Виталий Милонов, известный как автор закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. И собеседники из числа политтехнологов, и источники в окружении парламентария утверждают, что «Единая Россия» его выдвинет, а местные власти поддержат в 218-м округе (включает в себя территории Московского, Кировского и Пушкинского районов).

Кандидатами от партии власти в сентябре могут стать два действующих главы администраций районов Петербурга. Это руководитель администрации Приморского района Николай Цед, в СМИ его называют бывшим научным руководителем Аркадия Ротенберга в Петербургской академии физкультуры. Он, утверждают наши собеседники, заменит Владимира Катенева в 215-м округе (включает в себя Кронштадтский, Курортный район и Приморский районы). Бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Дивинского в 211-м округе (включает Невский и часть Центрального района) может сменить экс-глава Невского района, а ныне глава Фрунзенского Константин Серов. В его карьере уже была работа депутатом, правда Законодательного собрания, кроме того, при Георгии Полтавченко он был политическим вице-губернатором Петербурга.



Наконец, в 213-м округе, включающем в себя Выборгский и часть Калининского района, ждут выдвижения от партии власти действующего уже депутата Евгения Марченко. Он также выходец из Законодательного собрания, известен своей набожностью и инициативой переименования муниципального округа Парнас в Сергиевское в честь Сергия Радонежского. Именно в этом переименованном муниципалитете в 2019 году прошли одни из самых скандальных выборов, в избирательную комиссию не могли попасть не только оппозиционные кандидаты, но даже члены Центризбиркома.

Часть собеседников «Фонтанки» считает, что договоренности, достигнутые на уровне Администрации президента, вовсе не гарантируют 100-процентного избрания в Государственную думу. «Оксане Дмитриевой в прошлый раз тоже обещали, но избрался её конкурент», — объясняет один из них. При этом пока ещё окончательно не решён вопрос по поводу выдвижения кандидатов «Единой России» в округах, где провластные политтехнологи будут поддерживать оппозиционеров. На выборах 2016 года в двух округах, там, где избрались в итоге Бортко и Драпеко, представители «Единой России» не стали выставлять свои кандидатуры.

