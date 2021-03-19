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«Единая Россия» в Петербурге объявила о начале праймериз по отбору кандидатов в ЗакС, но забыла рассказать об условиях

Петербургская «Единая Россия» с 19 марта начала принимать документы для участия в предварительном голосовании для отбора кандидатов в Законодательное собрание. Об этом сообщается на сайте партии.

Согласно опубликованному релизу, старт праймериз дали секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава регионального отделения партии Вячеслав Макаров. «Мы должны обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования. Особо хочу подчеркнуть, что сегодня было знаковое событие — документы подавали представители молодого поколения», — цитируют на сайте заявление Макарова. Между тем никаких иных подробностей о том, как именно пройдут праймериз, не приводится.

В пресс-службе «Единой России» «Фонтанке» сообщили, что ещё не приняты решения о том, в какой форме будут проведены праймериз. Что же до документов, то их принимают очно и в электронной форме, но информация о том, какие именно бумаги нужно нести, также пока остаётся секретной.

Ранее Вячеслав Макаров на брифинге в Законодательном собрании заявил журналистам, что считает, что праймериз должны пройти не только в онлайн-формате (именно такая форма сейчас выбрана для предварительного партийного голосования для отбора кандидатов в Госдуму), но и очно с привлечением избирательных комиссий. Также он анонсировал, что вошёл в оргкомитет праймериз и собирается сам принимать участие в предварительном голосовании.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

260642921
"...обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования..."

Если выборы прозрачные и результаты вызывают доверие, почему единороссы снова и снова об этом напоминают? Честный человек постыдится все время напоминать, что он честный. За него говорят его дела.
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ПЖ И В - вон!!!!
Сделали бы голосование закрытым, да и все. Все равно в сортах никто не шарит.
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