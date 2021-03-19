«Единая Россия» в Петербурге объявила о начале праймериз по отбору кандидатов в ЗакС, но забыла рассказать об условиях

Согласно опубликованному релизу, старт праймериз дали секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава регионального отделения партии Вячеслав Макаров. «Мы должны обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования. Особо хочу подчеркнуть, что сегодня было знаковое событие — документы подавали представители молодого поколения», — цитируют на сайте заявление Макарова. Между тем никаких иных подробностей о том, как именно пройдут праймериз, не приводится.
В пресс-службе «Единой России» «Фонтанке» сообщили, что ещё не приняты решения о том, в какой форме будут проведены праймериз. Что же до документов, то их принимают очно и в электронной форме, но информация о том, какие именно бумаги нужно нести, также пока остаётся секретной.
Ранее Вячеслав Макаров на брифинге в Законодательном собрании заявил журналистам, что считает, что праймериз должны пройти не только в онлайн-формате (именно такая форма сейчас выбрана для предварительного партийного голосования для отбора кандидатов в Госдуму), но и очно с привлечением избирательных комиссий. Также он анонсировал, что вошёл в оргкомитет праймериз и собирается сам принимать участие в предварительном голосовании.