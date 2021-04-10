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«К войне готовятся не так». Источник Reuters уверяет, что Кремль просто «демонстрирует силу» на границе с Украиной

Reuters: Россия не готовится к войне в Донбассе

Скопление российских войск на границе с Украиной является только «демонстрацией силы», а не реальной подготовкой к вооруженному конфликту. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Кремле и среди ополченцев в Донбассе.

«Москва делает это открыто, сознательно давая обнаружить танки в дневное время. К войне готовятся не так, это просто демонстрация силы», — заявил собеседник агентства.

9 апреля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил, что Россия примет меры при возобновлении войны на востоке Украины. 8 апреля практически аналогичное предупреждение прозвучало из уст вице-премьера Дмитрия Козака.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс на фоне усиления конфликта. Он заявил, что Россия якобы наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

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Комментарии (6)

260642921
Если бы все это увидели наши покойные деды и прадеды по обе стороны границы, они бы отхлестали вожжами всех уродов, которые это устроили. Если бы кто-то им сказал, что Россия и Украина будут на грани войны, а тупые недоросли будут это "глубокомысленно" комментировать, они бы их выпороли до потери пульса, и правильно бы сделали. Вместе с виновниками всего этого позора.
Савва Морозов
Надо быстрее шевелиться с СП-2.
lamer
Лопните мои глаза, что я сейчас прочитал.
Развелось источников компетентных. Наверное из числа тех, кто недавно в подмосковье углядел применение гранатометно-огнеметный боеприпас кумулятивно-тандемно-термобарического действия.
Главное - это смотреть в ютубе на перемещения диверсионных дивизий спецназа бурятских конных водолазов. Вот это настоящие пруфы!!!!!
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