«К войне готовятся не так». Источник Reuters уверяет, что Кремль просто «демонстрирует силу» на границе с Украиной

Скопление российских войск на границе с Украиной является только «демонстрацией силы», а не реальной подготовкой к вооруженному конфликту. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Кремле и среди ополченцев в Донбассе.



«Москва делает это открыто, сознательно давая обнаружить танки в дневное время. К войне готовятся не так, это просто демонстрация силы», — заявил собеседник агентства.



9 апреля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил, что Россия примет меры при возобновлении войны на востоке Украины. 8 апреля практически аналогичное предупреждение прозвучало из уст вице-премьера Дмитрия Козака.

