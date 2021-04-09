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Песков: Россия примет меры при возобновлении войны в Донбассе

В Кремле рассказали о действиях в случае военного конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь российского президента заявил о нестабильной ситуации на Украине.

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», — цитирует 9 апреля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, ситуация на линии разграничения в данный момент «чрезвычайно нестабильна». Он также отметил, что динамика и поведение украинской стороны создают опасность «полномасштабных боевых действий».

«Беспрецедентная идет эскалация напряженности, то, что фиксируется нами. Это вызывает обеспокоенность», — заметил Песков.

Накануне замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия готова защитить жителей региона.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс на фоне усиления конфликта. Он заявил, что Россия якобы наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

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