Песков: Россия примет меры при возобновлении войны в Донбассе

Пресс-секретарь российского президента заявил о нестабильной ситуации на Украине.

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», — цитирует 9 апреля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, ситуация на линии разграничения в данный момент «чрезвычайно нестабильна». Он также отметил, что динамика и поведение украинской стороны создают опасность «полномасштабных боевых действий».