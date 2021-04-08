Козак: Боевые действия на Донбассе станут для Украины началом конца. Россия готова защитить жителей региона

По его словам, начало боевых действий на Донбассе станет «началом конца Украины». Заседание контактной группы по кризису в регионе Козак описал анекдотом. «Один украинец говорит другому: "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют". — "А нас-то за что?"» — пошутил замглавы администрации Путина.

Козак отметил, что в контактной группе «ни о чем и не договорились». По его оценке, правила нарушает Киев, однако взять на себя ответственность в этой ситуации требуют от Донбасса.

Тему «внутриукраинского кризиса», как сообщает сайт Кремля, сегодня поднимали Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Российский президент обратил внимание на «провокационные действия Киева».

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс на фоне эскалации конфликта. Он заявил, что Россия якобы наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но, если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.