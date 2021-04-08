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Зеленский отправился в Донбасс на фоне усиления конфликта

Президент Украины выехал на передовую в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донбассе. Как сообщается 8 апреля на сайте главы государства, он встретится с военными и «поддержит боевой дух защитников».

«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», — говорится в сообщении.

Отметим, накануне глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не вынашивает планы по вмешательству в конфликт в Донбассе.

Что думают эксперты по обе стороны границы об эскалации ситуации на востоке Украины, читайте в материале «Фонтанки».

The New York Times, а также расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщали о переброске российских военнослужащих в Ростовскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.

Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но, если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Один? А Меркель с Макроном и Путиным где? Или в данной ситуации они "не являются сторонами конфликта"(с)?
DEMOMON
Как только пиндостан отвалит от Украины, так и решиться вопрос.
Abu-Denis
"Может он вспомнит, как обещал миром вопрос решить?"

Для мира нужно желание двух сторон.
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