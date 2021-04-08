Зеленский отправился в Донбасс на фоне усиления конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донбассе. Как сообщается 8 апреля на сайте главы государства, он встретится с военными и «поддержит боевой дух защитников».



«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», — говорится в сообщении.



Отметим, накануне глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не вынашивает планы по вмешательству в конфликт в Донбассе.

