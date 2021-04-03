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Так мало — тех, кто считает: «не надо бояться чужой мысли». Может, уже и потому стоит почитать интервью с Семеном Альтовым. Писатель-сатирик — об инакомыслии, чувстве юмора у вышестоящих, Гарике Харламове и о том, куда из нашей жизни делись анекдоты. «Фонтанка» поговорила с классиком жанра всерьез.

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС Поделиться Поделиться







До осенних выборов — не так и далеко. Вот студентам президентского колледжа РАНХиГС в Петербурге предложили поработать на «Единую Россию» в качестве практики — и, о чудо! — якобы в тайне от руководства. Чем не образовательный процесс для будущего на госслужбе — вести онлайн-агитацию за «Единую Россию» в партийных приложениях. Чему научатся — кого это интересует. Система «Вверх» устроена как «пирамида» — бонусы за приведенных «друзей» и выполненные ими «задания». Лидерам обещают должности помощников Госдумы и круиз на партийный съезд. А в учебном заведении пока проводят служебное расследование: затея принадлежит одному из сотрудников, заявили там «Фонтанке». И заверили, что он не посвятил администрацию в детали.

Но в своей массе народ занят не политикой: даже объявленная «главным узником России» голодовка не привела с росту желающих участвовать в протесте. Народ увлечен бытом. Например, бронирует и без них забитый Сочи на майские, разбирает как горячие пирожки новые машины. Причем даже на фоне стремительно растущих цен городские автосалоны бьют рекорды продаж. Но на фоне кризиса влёт идут варианты до миллиона. Мы собрали ТОП-10 лидеров, за которые охотнее всего отдают свои кровные. За январь-февраль 2021 года в Северной столице продано более 21 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В январе продажи увеличились на 17 %, а в феврале уже на 21 %. Динамика февраля — лучшая для петербургского авторынка по итогам одного месяца начиная с мая 2018 года.

Ну, и раз уж президент с Шойгу покатался на вездеходе, мы тоже не удержались, — и пусть все говорят: «да это — шведский лось!». Заодно узнали — как бизнес идет у петербургского производителя. Оказалось, как-то не очень.

«Фонтанка» проехалась по лесу в Сертолово на вездеходе BV-206 «Лось». За рулем подобного Владимир Путин провел выходные в тайге. Пользователи сети, узнавшие в этой машине шведского «Лося», поспешили упрекнуть президента в непатриотичности. Но ведь исконно скандинавский вездеход давно «обрусел»: в России, и в частности в Северной столице, его перерабатывают и создают новые модификации. Шведская компания Haegglunds разработала двухсекционный вездеход BV-206 в 1974 году для военных целей. В конце 1990-х годов компанию купила британская BAE Systems, и после этого вездеход перестали производить. Причины до сих пор точно не называются. Успевшие на тот момент распространиться по всему свету модели сейчас находятся либо в плачевном состоянии, либо были уже по несколько раз отремонтированы в специализированных ателье.

Степень локализации вездехода 2019 года выпуска, на котором ездила «Фонтанка», официально составляет 60–65%. У него импортная коробка передач, литовская межсекционная балка, произведенная на заводе, функционирующем еще с советских времен, дизельный двигатель Mercedes 606. Из-за внутренней системы сдержек и противовесов найти возможность для импортозамещения здесь непросто, отмечает и сам производитель.

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться







Помните, как в Петербурге американское консульство лишилось особняка? И за два года Смольный

потерял надежду сдать этот статусный дом на Фурштатской улице в аренду. Теперь власти говорят, что могут отдать его бизнесу по модели концессии. Расходы на то, чтобы Ginza превратила его в гостиницу, оцениваются в сотни миллионов.

Фото: Yandex.ru/maps Поделиться Поделиться







Дальше — речь не об оттенках политики на бюджетных строках. В Хибинах-то на спасательные станции и центры денег отвалено. Но перевозить государственной авиатехникой ВИП-клиентов за 200 тысяч в час выгоднее, чем держать ее на аэродроме в ожидании, когда человеку потребуется помощь. И пострадавшая в лавине школьница из Петербурга стала невольной жертвой коммерции «чрезвычайного» ведомства. «Ничего личного, Настя, просто бизнес. Почему умирающей в Хибинах девочке не нашли вертолет МЧС»

Пользователи соцсетей умоляли губернатора Мурманской области Андрея Чибиса направить вертолет в Хибины, где лавиной завалило детей. Но чиновник, которому дана власть распоряжаться всеми спасательными силами и средствами, молчал. Нет вертолетов МЧС в самом лавиноопасном регионе России. У них другие ориентиры — приносящие прибыль.



От Мурманска до Хибин — полчаса лету. Но авиация у гор появилась только под утро. И МЧС к ней отношения не имеет.

А вот — новая история с расчленением и человеком науки, уже не Соколовым, — или арестованный наговаривал на себя на допросах. 11 лет назад муж заявил об исчезновении жены. Ее искали все, на сайте передачи «Жди меня» до сих пор — объявление. И вдруг — признание убивавшегося мужа и несчастного отца: «Все произошло случайно». Главный нефролог Петербурга долгие годы хранил тайну пропажи своей супруги, публично выступая в роли живущего надеждой отца семейства. Теперь он предпочитает прятаться от камер. Коллеги о нем говорят: «Регалиями — все стены увешаны...Гениальный врач... вот только в «красной зоне» отказался работать».

Фото: Кадр из видео программы «Жди меня» Поделиться Поделиться







60-летний главный специалист по почкам в Петербурге сознался, что убил жену из-за того, что хотел жить с любовницей. Когда Земченкову признали погибшей, он женился на той самой женщине. Наверное, второй жене сейчас не позавидуешь. А вот если при живой и здоровой первой жене тебя позвали стать второй, а ты — согласна, — это правильно? Или в чужой монастырь с уставом о запрете в РФ многоженства нельзя лезть, иначе извиняться на видеокамеру придется?

«Носить хиджаб и быть второй женой — как выбор. Может ли женщина остаться в исламе и быть свободной» В Петербурге нет такого движения, как исламский феминизм, но есть его исследователь. Наталья Тамбиева организовала женский клуб для мусульманок и готовится защитить кандидатскую по теологии в СПбГУ. «Фонтанка» познакомилась с петербургскими мусульманками и узнала, как сочетаются феминизм и ислам. И свободные женщины востока на выставку не пойдут, а книги — читают. Но обсуждают их — только в кружке при религиозном центре.



Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Да, куда все катится... Точнее, куда и как мы поедем. Помните, Макаревич пел: «А первый кричал Куда хотим, туда едем,

И можем, если надо, свернуть! Второй отвечал

Что поезд проедет

Лишь там, где проложен путь...» Так вот, про так называемую транспортную реформу Петербурга. Требуется дополнительно 211 новых остановок общественного транспорта. «Фонтанка» называет адреса и говорит — где появится павильон или флажок, а где и вовсе — карман. Список сформирован на базе обновленной сети маршрутов, которая должна заработать с лета 2022 года. Дело в том, что в городе не останется маршруток, которые останавливаются везде, им нам смену придут только социальные направления. Наверное, потому что куча народу напокупала новых автомобилей — об этом мы упоминали выше.

Ну, и — о спорте. В какой футбол играет сборная России, должен ли Дзюба бить пенальти, что нас ждет на чемпионате Европы и действительно ли мама помогает забивать Азмуну. После трех игр сборной Черчесова отдел спорта «Фонтанки» поговорил с Дмитрием Радченко. Когда-то петербургский форвард выигрывал чемпионат со «Спартаком», а последние годы тренирует нападающих в Академии «Зенита». А так, посмотрев на фото, и не скажешь... хотя нет — взгляд суров и, наверное, справедлив.

Фото: Кадр из видео/Youtube/ Матч ТВ Поделиться Поделиться







А еще начинается главный хоккейный боевик сезона: СКА против ЦСКА. В КХЛ наступила пора решающих матчей — финалов конференций. На Западе в пятый раз за шесть лет сразятся ЦСКА и СКА. Отдел спорта «Фонтанки» объясняет, почему это снова круто.