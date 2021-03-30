Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Исконно скандинавский вездеход давно «обрусел»: в России, и в частности в Северной столице, его перерабатывают и создают новые модификации.

Шведская компания Haegglunds разработала двухсекционный вездеход BV-206 в 1974 году для военных целей. В конце 1990-х годов компанию купила британская BAE Systems, и после этого вездеход перестали производить. Причины до сих пор точно не называются. Успевшие на тот момент распространиться по всему свету модели сейчас находятся либо в плачевном состоянии, либо были уже по несколько раз отремонтированы в специализированных ателье.



Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться







Также входящий в ГК ГАЗ Заволжский завод гусеничных тягачей (ЗЗТГ) несколько лет с 2012 года производил модификацию «Лося» — ГАЗ-3351. Сейчас на сайте предприятия она не представлена, зато представлен ее более тяжелый аналог — ГАЗ-3344, который даже внешне заметно отличается от шведского вездехода. Похоже, что президент пересекал тайгу либо на экземпляре, произведенном когда-то ГАЗ, либо на восстановленной машине иного производства, о технической начинке которой остается лишь догадываться.

Сейчас в России локальные производители ремонтируют «Лосей», наполняют новой начинкой и разрабатывают на их базе собственные современные модификации, но приспособленные уже под совсем другие цели — спасательные операции, охоту, научные и арктические экспедиции, снабжение станций по добыче и сжижению природного газа. Один из таких производителей — альянс компаний «Восток-Запад» — расположился под Петербургом. «Фонтанка» побывала на его площадке в Сертолово и прокатилась на «спасательном» вездеходе-амфибии.



В альянсе компаний признаются, что так и не смогли выведать у шведских партнеров, почему к BV-206 приклеилось звериное прозвище. По мнению экспертов, Путин мог выбрать для отдыха в тайге именно «Лося» из-за его лёгкости, компактности и лучшей проходимости относительно других вездеходов. Он весит 4,5 тонны, что в два раза меньше аналогов. Легкость позволяет ставить менее мощный автомобильный двигатель и, соответственно, меньше расходовать топливо. Максимальная скорость, которую он развивает на суше, — 45 км/ч, в воде — 5 км/ч.

Степень локализации вездехода 2019 года выпуска, на котором ездила «Фонтанка», официально составляет 60–65%. У него импортная коробка передач, литовская межсекционная балка, произведенная на заводе, функционирующем еще с советских времен, дизельный двигатель Mercedes 606. Впрочем, сами шведы использовали исключительно двигатели Mercedes и Ford. Из-за внутренней системы сдержек и противовесов найти возможность для импортозамещения здесь непросто, отмечает производитель. При этом гусеницы вездехода сделаны в Перми, кабины — в Нижнем Новгороде, установлена российская гидравлическая система. Сейчас компания нашла российские предприятия, с которыми работает над локализацией производства межсекционных балок и некоторых других компонентов.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как рассказали в альянсе, наиболее востребованные на рынке модификации «Лося» обладают именно такой степенью локализации. «Восток-Запад» придумал, как поднять ее до 80% за счет установки нового бензинового двигателя производства УАЗ — ЗМЗ-409 Pro. Однако он пока не так востребован вездеходным рынком. К примеру, множество заказчиков петербургского производителя из северных регионов традиционно предпочитают машины на дизеле.

К слову, ГАЗ-3351 производили с австрийским двигателем Steyr M-16 и автоматической коробкой передач американской Allison. По информации с сайта ЗЗТГ, ГАЗ-3344 выпускают с ярославским двигателем ЯМЗ-5345, а для ГАЗ-3409 «Бобр» используется двигатель американской Cummins. На таком же двигателе ходят некоторые не менее известные на рынке ишимбайские «Витязи». Так что, вероятно, с локализацией производства вездеходов в России в целом все не так здорово, как хотелось бы.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

