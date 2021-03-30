FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Фонтанка» залезла внутрь «вездехода Путина». Рассказываем, насколько обрусел шведский «Лось»

«Фонтанка» проехалась по лесу в Сертолово на вездеходе BV-206 «Лось». За рулем подобного Владимир Путин провел выходные в тайге. Пользователи сети, узнавшие в этой машине шведского «Лося», поспешили упрекнуть президента в непатриотичности, но, как уверяют в Петербурге, незаслуженно.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Исконно скандинавский вездеход давно «обрусел»: в России, и в частности в Северной столице, его перерабатывают и создают новые модификации.

Шведская компания Haegglunds разработала двухсекционный вездеход BV-206 в 1974 году для военных целей. В конце 1990-х годов компанию купила британская BAE Systems, и после этого вездеход перестали производить. Причины до сих пор точно не называются. Успевшие на тот момент распространиться по всему свету модели сейчас находятся либо в плачевном состоянии, либо были уже по несколько раз отремонтированы в специализированных ателье.

Фото: kremlin.ru
ПоделитьсяПоделиться

Также входящий в ГК ГАЗ Заволжский завод гусеничных тягачей (ЗЗТГ) несколько лет с 2012 года производил модификацию «Лося» — ГАЗ-3351. Сейчас на сайте предприятия она не представлена, зато представлен ее более тяжелый аналог — ГАЗ-3344, который даже внешне заметно отличается от шведского вездехода. Похоже, что президент пересекал тайгу либо на экземпляре, произведенном когда-то ГАЗ, либо на восстановленной машине иного производства, о технической начинке которой остается лишь догадываться.

Сейчас в России локальные производители ремонтируют «Лосей», наполняют новой начинкой и разрабатывают на их базе собственные современные модификации, но приспособленные уже под совсем другие цели — спасательные операции, охоту, научные и арктические экспедиции, снабжение станций по добыче и сжижению природного газа. Один из таких производителей — альянс компаний «Восток-Запад» — расположился под Петербургом. «Фонтанка» побывала на его площадке в Сертолово и прокатилась на «спасательном» вездеходе-амфибии.

В альянсе компаний признаются, что так и не смогли выведать у шведских партнеров, почему к BV-206 приклеилось звериное прозвище. По мнению экспертов, Путин мог выбрать для отдыха в тайге именно «Лося» из-за его лёгкости, компактности и лучшей проходимости относительно других вездеходов. Он весит 4,5 тонны, что в два раза меньше аналогов. Легкость позволяет ставить менее мощный автомобильный двигатель и, соответственно, меньше расходовать топливо. Максимальная скорость, которую он развивает на суше, — 45 км/ч, в воде — 5 км/ч.

Степень локализации вездехода 2019 года выпуска, на котором ездила «Фонтанка», официально составляет 60–65%. У него импортная коробка передач, литовская межсекционная балка, произведенная на заводе, функционирующем еще с советских времен, дизельный двигатель Mercedes 606. Впрочем, сами шведы использовали исключительно двигатели Mercedes и Ford. Из-за внутренней системы сдержек и противовесов найти возможность для импортозамещения здесь непросто, отмечает производитель. При этом гусеницы вездехода сделаны в Перми, кабины — в Нижнем Новгороде, установлена российская гидравлическая система. Сейчас компания нашла российские предприятия, с которыми работает над локализацией производства межсекционных балок и некоторых других компонентов.

ПоделитьсяПоделиться

Как рассказали в альянсе, наиболее востребованные на рынке модификации «Лося» обладают именно такой степенью локализации. «Восток-Запад» придумал, как поднять ее до 80% за счет установки нового бензинового двигателя производства УАЗ — ЗМЗ-409 Pro. Однако он пока не так востребован вездеходным рынком. К примеру, множество заказчиков петербургского производителя из северных регионов традиционно предпочитают машины на дизеле.

К слову, ГАЗ-3351 производили с австрийским двигателем Steyr M-16 и автоматической коробкой передач американской Allison. По информации с сайта ЗЗТГ, ГАЗ-3344 выпускают с ярославским двигателем ЯМЗ-5345, а для ГАЗ-3409 «Бобр» используется двигатель американской Cummins. На таком же двигателе ходят некоторые не менее известные на рынке ишимбайские «Витязи». Так что, вероятно, с локализацией производства вездеходов в России в целом все не так здорово, как хотелось бы.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: kremlin.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

kоt-obormot
Какой экономный у нас пересидент, я аж расчувствовался.
265038681
Ну то есть самые сложные и технологичные части: мотор, коробка и межсекционная балка - импортные?
Ещё и вопрос как локализацию считают - по стоимости компонентов? По количеству?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний