Начинается главный хоккейный боевик сезона: СКА против ЦСКА. Что об этом нужно знать

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Поделиться Поделиться







Финал Западной конференции ЦСКА — СКА стартует в пятницу, 2 апреля, в Москве. Право сразиться за Кубок Гагарина получит команда, первой одержавшая четыре победы. Противостояние двух армейских коллективов можно называть уже классическим: за шесть лет это пятая их встреча на этом этапе. И статистика не в пользу петербуржцев.

Как команды дошли до финала

ЦСКА пролетел первый раунд плей-офф в режиме спидрана. Столичные армейцы потратили на прохождение «Спартака» минимум сил, не отдав команде Олега Знарка ни одной игры. Второй раунд стал более серьезным испытанием для обладателей Кубка Гагарина 2019 года. Здесь им встретился ментальный двойник — ярославский «Локомотив». Команды выстроили две стены на синих линиях и играли строго на контратаках. Серия дошла до седьмого матча — пока первый случай в текущем плей-офф. На решающую игру у ЦСКА осталось больше сил за счет более длинной скамейки запасных.



СКА дошел до финала конференции чуть с меньшими потерями — всего два проигранных матча за два раунда. Хотя это тот самый случай, когда цифры не говорят вообще ни о чем. Что с минскими динамовцами, что с московскими — серии получились нервными. Зато к финалу конференции СКА подошел в лучшей своей форме за долгое время. Есть ощущение, что внутри армейского коллектива всё сложилось и устаканилось. Найдены идеальные сочетания звеньев, основной вратарь, тренерский штаб пришел к единому видению команды и научился меняться, если того требует ситуация.

Расклады

Нынешнее противостояние ЦСКА и СКА — уже пятый их финал за шесть лет. В прошлом сезоне команды не встретились только благодаря пандемии, из-за которой пришлось досрочно завершить чемпионат. Понятно, что многим армейское доминирование на Западе надоело, но легендарные дерби рождаются только так. И если на заре КХЛ в играх двух армейских коллективов не было искры, то сейчас ситуация уже другая.

С исторической точки зрения ЦСКА прожил эти шесть лет более ровно. В 2015 году СКА сумел впервые в истории отечественного хоккея отыграться в серии после трех поражений подряд. В дальнейшем москвичи таких ошибок уже не допускали. Следующие четыре серии петербуржцы им проиграли без особых шансов.



За это время у ЦСКА сменился всего один тренер: место Дмитрия Квартального занял его помощник Игорь Никитин. Изменения в игре команды при этом произошли косметические.

В свою очередь СКА менял тренеров почти каждый год: Быков, Назаров, Зубов, Знарок, Воробьев, Кудашов, Брагин. Впрочем, где-то после Знарка было уже неважно, кто стоит за скамейкой игроков. Стратегические решения часто принимал глава штаба Роман Ротенберг. Не так давно вице-президент СКА закончил тренерские курсы в Омске и даже сумел полноценно порулить командой в боевых условиях, пока Брагин болел коронавирусом.

Но сейчас есть ощущение, что командой все же руководит исключительно Брагин. В этом есть надежда для СКА в серии с московскими армейцами. Брагин умеет выжимать из игроков максимум в решающие моменты.

Что говорят

За день до первой игры с ЦСКА Брагин заявил, что команде дали немного отдохнуть, после чего провели разбор соперника:

— Мы улучшаем качество нашей игры, готовимся в тактическом плане. Кетов (капитан СКА, получивший травму в серии с московским «Динамо». — Прим. ред.) готов. С ЦСКА мы ожидаем очень непростую серию, хороший соперник со стабильным составом. Да, какие-то игроки уехали, но в целом состав сохранился, точечно они усилились. Ждем, что будет интересный хоккей. Противник наверняка будет нас тоже разбирать, нашу игру в большинстве. Что-то, возможно, поменяем. У нас специальная аналитическая группа есть для этого.



Как команда, занявшая место ниже ЦСКА, СКА начнет серию на выезде. Евгений Кетов считает, что это не сыграет большой роли.

— Стартовать на выезде даже интереснее, более спокойно, — подчеркнул Кетов. — Не думаю, что что-то новое появится в игре соперника. Системная команда. Сейчас разберем моменты, которые нам нужно улучшить, посмотрим, как играет ЦСКА в неравных составах, но вряд ли будут сюрпризы.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин считает, что в этой серии вряд ли кто-то будет подстраиваться под соперника.

«Обе команды будут пытаться навязать свой хоккей, — цитирует Никитина официальный сайт ЦСКА. — И у нас, и у СКА в составе хорошие хоккеисты. Я не думаю, что петербуржцы будут подстраиваться. Да, серия с «Локомотивом» получилась для нас тяжелой, но ребята свое игровое время выдерживали. Какого-то перегруза не было. Кто сейчас в лучшем состоянии, только серия покажет. Мы уверены в себе. Мы готовились к этому весь сезон. СКА и ЦСКА — разные команды, потому что они состоят из двадцати пяти человек. Сейчас в современном хоккее только атакой или обороной выиграть невозможно, нужны обе стороны, качественно работать, качественно играть. Кто в этом компоненте будет лучше, тот будет иметь преимущество».



Где смотреть

Матчи финала Западной конференции ЦСКА — СКА пройдут 2 и 4 апреля в Москве, 6 и 8 апреля в Санкт-Петербурге. Далее при необходимости команды будут также играть через день, чередуя игры дома и на выезде. В прямом эфире матчи можно будет увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «КХЛ-ТВ».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

