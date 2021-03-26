автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Серия с московским «Динамо» показала: СКА наконец готов бороться за Кубок Гагарина. Петербургский клуб как покемон прожил в этой серии несколько эволюций: от беззащитного зверька в первой игре до безжалостного роя африканских пчел-убийц в пятой.

Начиная серию с московским «Динамо», СКА мысленно играл еще против минского https://www.fontanka.ru/2021/03/11/69805178/. Во второй игре петербуржцы от отчаянья закрылись. Победили, но скорее чудом. Дальше играть в такой манере было опасно, «Динамо» с тремя рабочими звеньями это было только на руку. Третий матч — это начало становления новой команды в Петербурге. Главный тренер СКА Валерий Брагин не лукавил, говоря, что его штаб провел серьезную работу. Армейцы стали даже двигаться по-другому. Но система еще была далека от совершенства, все решилось только в овертайме. Четвертая игра — это уже история про возвышение. Петербуржцы были везде. Москвичи, у которых так и не вернулся один из важнейших игроков Дмитрий Кагарлицкий, просто не придумали, что делать с тотальным преимуществом соперника на каждом квадратном метре площадки. Ну и пятая игра показала — этот коллектив, над которым еще недавно посмеивались, всерьез идет за Кубком Гагарина.



Состав у СКА не меняется уже третью игру. На месте Ткачев и молодежная тройка, а также новое суперзвено Швец-Роговой/Каменев/Тимкин — формально лишь четвертая тройка нападения, но по факту — заряженное ружье, которое должно было выстрелить в нужный момент.

Петербуржцы начали с дурацкого удаления за выброс шайбы. «Динамо» обстреляло ворота Магнуса Хелльберга, но швед был безупречен. Москвичи не остановились и после выхода пятого игрока СКА, но на перерыв ушли, уступая в счете. Тут выстрелило то самое ружье. Точный бросок Тимкина за 10 секунд до конца первого периода был всего лишь спойлером ко второму, который стал кошмаром для гостей из столицы.



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вторую 20-минутку «Динамо» начало с четырех удалений подряд. В большинстве забил сначала Галимов, потом Ожиганов. «Динамо» было грех жаловаться на судейство. После этого уже СКА удалился два раза подряд, но реализация у москвичей оказалась нулевой. Морально растоптал соперника 21-летний Владислав Цицюра, забивший лишь второй гол в своей взрослой карьере и первый в плей-офф.



За десять минут до конца третьего периода СКА вновь остался в меньшинстве. Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов заменил вратаря, чтобы получить двойное численное преимущество, но было уже бесполезно. Московские игроки приняли поражение. Забить в пустые ворота у СКА тоже не получилось, но этого уже и не нужно было. Финальная сирена зафиксировала победу петербуржцев и выход в финал Западной конференции.

— Конечно, мы разбирали СКА, но так получилось, что забить не смогли, — объяснял после матча журналистам нападающий «Динамо» Вадим Шипачев. — Мы не забивали свои хорошие моменты, и нас за это наказывали. Например, я во второй игре выходил один на вратаря, но не забил, а потом СКА получил большинство и забросил нам шайбу. Так нельзя победить. Когда мы проигрывали в счёте, мы пытались бежать в атаку, но в остальном играли то первым номером, то в откат. Димки Кагарлицкого, конечно, не хватало, но без него другие ребята должны были пользоваться своим шансом.

Защитник СКА Игорь Ожиганов назвал главные причины преображения команды по ходу серии с «Динамо».



— Стали перепрыгивать «забор» на синей линии, — провел экспресс-анализ автор третьего гола в ворота «Динамо». — Второе — прибавили в игре под чужими воротами. В сезоне проиграли пятак, из-за этого не могли забить. У нас появилась строгость в средней зоне. Плюс в меньшинстве ребята, красавцы — пластались, не давали ничего сделать.

Соперник СКА в финале Западной конференции еще не определился. За это право все еще бьются ЦСКА и ярославский «Локомотив». Счет в серии пока 3–2 в пользу столичных армейцев.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»