Серия с московским «Динамо» показала: СКА наконец готов бороться за Кубок Гагарина. Петербургский клуб как покемон прожил в этой серии несколько эволюций: от беззащитного зверька в первой игре до безжалостного роя африканских пчел-убийц в пятой.
Начиная серию с московским «Динамо», СКА мысленно играл еще против минского https://www.fontanka.ru/2021/03/11/69805178/. Во второй игре петербуржцы от отчаянья закрылись. Победили, но скорее чудом. Дальше играть в такой манере было опасно, «Динамо» с тремя рабочими звеньями это было только на руку. Третий матч — это начало становления новой команды в Петербурге. Главный тренер СКА Валерий Брагин не лукавил, говоря, что его штаб провел серьезную работу. Армейцы стали даже двигаться по-другому. Но система еще была далека от совершенства, все решилось только в овертайме. Четвертая игра — это уже история про возвышение. Петербуржцы были везде. Москвичи, у которых так и не вернулся один из важнейших игроков Дмитрий Кагарлицкий, просто не придумали, что делать с тотальным преимуществом соперника на каждом квадратном метре площадки. Ну и пятая игра показала — этот коллектив, над которым еще недавно посмеивались, всерьез идет за Кубком Гагарина.
Состав у СКА не меняется уже третью игру. На месте Ткачев и молодежная тройка, а также новое суперзвено Швец-Роговой/Каменев/Тимкин — формально лишь четвертая тройка нападения, но по факту — заряженное ружье, которое должно было выстрелить в нужный момент.
Петербуржцы начали с дурацкого удаления за выброс шайбы. «Динамо» обстреляло ворота Магнуса Хелльберга, но швед был безупречен. Москвичи не остановились и после выхода пятого игрока СКА, но на перерыв ушли, уступая в счете. Тут выстрелило то самое ружье. Точный бросок Тимкина за 10 секунд до конца первого периода был всего лишь спойлером ко второму, который стал кошмаром для гостей из столицы.
Вторую 20-минутку «Динамо» начало с четырех удалений подряд. В большинстве забил сначала Галимов, потом Ожиганов. «Динамо» было грех жаловаться на судейство. После этого уже СКА удалился два раза подряд, но реализация у москвичей оказалась нулевой. Морально растоптал соперника 21-летний Владислав Цицюра, забивший лишь второй гол в своей взрослой карьере и первый в плей-офф.
За десять минут до конца третьего периода СКА вновь остался в меньшинстве. Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов заменил вратаря, чтобы получить двойное численное преимущество, но было уже бесполезно. Московские игроки приняли поражение. Забить в пустые ворота у СКА тоже не получилось, но этого уже и не нужно было. Финальная сирена зафиксировала победу петербуржцев и выход в финал Западной конференции.
— Конечно, мы разбирали СКА, но так получилось, что забить не смогли, — объяснял после матча журналистам нападающий «Динамо» Вадим Шипачев. — Мы не забивали свои хорошие моменты, и нас за это наказывали. Например, я во второй игре выходил один на вратаря, но не забил, а потом СКА получил большинство и забросил нам шайбу. Так нельзя победить. Когда мы проигрывали в счёте, мы пытались бежать в атаку, но в остальном играли то первым номером, то в откат. Димки Кагарлицкого, конечно, не хватало, но без него другие ребята должны были пользоваться своим шансом.
Защитник СКА Игорь Ожиганов назвал главные причины преображения команды по ходу серии с «Динамо».
— Стали перепрыгивать «забор» на синей линии, — провел экспресс-анализ автор третьего гола в ворота «Динамо». — Второе — прибавили в игре под чужими воротами. В сезоне проиграли пятак, из-за этого не могли забить. У нас появилась строгость в средней зоне. Плюс в меньшинстве ребята, красавцы — пластались, не давали ничего сделать.
Соперник СКА в финале Западной конференции еще не определился. За это право все еще бьются ЦСКА и ярославский «Локомотив». Счет в серии пока 3–2 в пользу столичных армейцев.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»