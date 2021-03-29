Фото: Иван Петров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В качестве практики поработать агитаторами «Единой России» и выполнять «задания» в партийном приложении «Вверх» настоятельно предложили студентам президентского колледжа РАНХиГС. Система «Вверх» устроена как «пирамида» — бонусы за приведенных «друзей» и выполненные ими «задания». Лидерам обещают должности помощников Госдумы и круиз на партийный съезд. А в учебном заведении пока проводят служебное расследование: затея принадлежит одному из сотрудников, заявили там «Фонтанке». И заверили, что он не посвятил администрацию в детали.



О том происходящем в колледже Российской академии народного хозяйства и государственного управления при президенте РФ редакции рассказали сами учащиеся. «У нас сейчас идет производственная практика. То есть студенты, которые могут сами найти практику, идут куда захотят, а тем, кто не может [найти себе место], помогает колледж с определением практики», — рассказали они.

Таких набралось 14 человек. Через куратора, рассказал один из студентов, их связали с неким Андреем. Он объяснил, как будет проходить «практика», в одноименном групповом чате в WhatsApp, предложив установить два приложения партии «Единая Россия»: «Вверх» и «Агитатор ЕР». Имя куратора студент назвать затруднился.

Работу в первом «Андрей» обрисовал так: необходимо зарегистрироваться, указав определенный код, вступить «в команду депутата Заксобрания Бориса Ивченко» и выполнять задания. «Вверх», говорится в описании, это приложение для сторонников и членов партии. В нем можно зарабатывать баллы с 5 февраля по 30 сентября, получать бонусы и «продвигаться вверх по карьерной лестнице» ЕР. Ответы было предложено отправлять на номер телефоне некоего Василия. Getcotact знает его в качестве Василия Есипова, такой человек ранее был кандидатом в муниципальные депутаты от партии власти. В разговоре с журналистом он сослался на занятость по работе и обещал перезвонить, но так этого и не сделал. Позднее он оставил без ответа сообщение с напоминанием от «Фонтанки».



В числе заданий предлагалась агитация в сети — по 1 баллу пользователь получает за каждый пост в соцсетях с «предложенным к распространению контентом», уникальный контент «по предложенным темам», пост с размещением контента в соцсетях, и по полбалла — за тестирование контента. «Приведи друга» — еще один балл (за регистрацию нового пользователи по персональному реферальному коду, и по 10% баллов от заработанных друзьями за их активность. 5 баллов стоит отчет об участии в партийных онлайн-мероприятиях.

Лидеров рейтинга ждут награды. Вхождение в Генеральный совет партии, обучение в Высшей политической школе в Москве (40 лидеров рейтинга), участие в съезде партии (50 лидеров рейтинга), встреча с лидерами «Единой России» (1000 лидеров рейтинга), места помощников депутатов Госдумы от ЕР (1–2 человека в каждом округе). Приложение в Google Play скачали более 50 тысяч раз.

С «Агитатором» сложнее. В описании говорится, что оно «предоставляет возможность проводить онлайн-агитацию». Отзывы о приложении пестрят гневом: многим не удалось даже зарегистрироваться в нем, так как смс-код, который необходимо ввести, не приходит. С аналогичной трудностью столкнулся и журналист «Фонтанки». Те, кому удалось прорваться, также сталкиваются с трудностями. Чаще всего пользователи указывают: при отправке отчета о выполненном задании он отправляется на модерацию, после чего задание помечается как «просроченное».



Встречаются и более любопытные комментарии: «Хорошая реформа образования. Спасибо! Теперь можно не учиться и получить высшее образование за позитивные отзывы о «Единой России»», «Позорище какое-то агитация «Единой России» за привилегии в университетах», «Угробили всю систему образования, теперь непонятно, чем занимаются», «Как удалить себя из вашей системы? Достали сообщения о новых заданиях! Приложение не использую, попросили на работе скачать».



Фото: Скриншот приложения «ВВЕРХ» Фото: Скриншот приложения «ВВЕРХ» Фото: Скриншот приложения «ВВЕРХ» Фото: Скриншот приложения «ВВЕРХ» Фото: Скриншот приложения «ВВЕРХ» Фото: Скриншот приложения «Агитатор ЕР» Инструктаж в групповом чате Инструктаж в групповом чате Поделиться Поделиться







Для администрации Северо-Западного института управления РАНХиГС, куда «Фонтанка» направила запрос с просьбой прокомментировать происходящее с «практикой» студентов, новость стала сюрпризом.

«В настоящее время по факту распространения информации, призывающей студентов регистрироваться в приложении для актива одной из российских политических партий, проведена проверка. В ходе неё выяснилось, что привлечение студентов явилось личной инициативой одного из работников СЗИУ, который не информировал об этом администрацию СЗИУ. Приняты меры по недопущению подобных действий», — говорится в ответе организации.



В институте подчеркнули, что «строго следуют запрету на использование образовательной деятельности для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию, либо отказу от политических убеждений».

По словам представителя учреждения, инициатива «не имела отношения к учебному процессу и не была связана с освоением образовательной программы, ее отдельных элементов, в частности — практики, которая организуется в соответствии с учебным планом и направлена на приобретение определенных образовательной программой практикоориентированных компетенций». В настоящее время у студентов идут аудиторные учебные занятия, приказов и направлений на практику администрация института для указанных студенческих групп не издавала.

«СЗИУ РАНХиГС следует требованиям действующего законодательства, с уважением относится к мнениям, взглядам и ценностям студентов, поддерживает свободу самовыражения, творческую и профессиональную самореализацию обучающихся, ведет образовательную, воспитательную и иную деятельность вне политического контекста», — подчеркивается в ответе.



На вопрос, какие санкции ожидают упомянутого сотрудника СЗИУ, добавили, что служебное расследование продолжается, а «в случае выявления фактов превышения должностных обязанностей работник может быть представлен к дисциплинарному взысканию».

Приложение Getcotact подсказало, что фамилия Андрея, который в чате объяснял студентам про «практику» — Зарецкий. В социальной сети «ВКонтакте» молодой человек похожей внешности и с аналогичными именем и фамилией указывает в качестве места работы Заксобрание Петербурга. Однако в разговоре с «Фонтанкой» признался, что и является студентом, и работает в Северо-Западном институте управления РАНХиГС. Ранее он был кандидатом в муниципальные депутаты от ЕР.

На звонок редакции Зарецкий ответил, выслушал вопрос, сообщил, что занят. Позднее он перезвонил. Он не стал отрицать, что писал студентам, но заявил, что «к практике это не имеет никакого отношения». «Это моя личная инициатива», — добавил он. «С каждым студентом до практики мы общались, они знали, куда они идут и какие разноплановые задачи могут быть».



«Да, я чат организовал, добавил туда ребят, которые планируют проходить практику, для дальнейшей их информированности. Потому что с депутатом Борисом Павловичем Ивченко у нас хорошие отношения, поэтому я проявил инициативу и от себя лично прислал это. Поэтому если у кого-то вопросы, кто-то не хотел регистрироваться, это необязательно. Я никого не принуждал».

По его утверждению, реферальный код, который он просил студентов указывать при регистрации — не его личный, однако отказался назвать владельца аккаунта, так как это «информация не для разглашения». Зарецкий утверждает, что ни с кем в колледже не контактировал на тему «практики», на уточнение, откуда он в таком случае узнал личные номера студентов, заявил: «Все из социальных сетей, «ВКонтакте». «Мы все, студенты, в принципе друг друга знаем, я сам на этом факультете учился». В ответ на реплику, что студенты не были с ним знакомы, сказал: «Ну как это не знают? Ну это их проблемы, значит». Вторым вариантом ответа на вопрос, как именно мужчина набирал студентов, стало: «Ходил, общался [в колледже], соответственно, и предлагал, кто желает в этом принимать участие».

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

