Арестованный нефролог Земченков — гениальный врач, который отказался работать в красной зоне. Что говорят о нём коллеги

Фото: скриншот сайта mariin.ru Поделиться Поделиться







«Доктору Питеру» одни коллеги арестованного охарактеризовали его как «гениального врача», они уверены в невиновности, других «точит червячок сомнения».

После того, как в 2010 году пропала Ирина Земченкова, жена главного нефролога Петербурга, в Мариинскую больницу еще несколько лет ходили следователи. После общения с ними у коллег Земченкова создавалось впечатление, что они абсолютно уверены в его виновности, но не могут ее доказать. Врачи же, наоборот, были уверены в его абсолютной невиновности. «Выдающийся, даже гениальный доктор, — говорят об Александре Земченкове в Мариинской больнице, где он до вчерашнего дня заведовал отделением диализа. — И это не фигура речи. Земченков — врач с «золотыми руками», уникальный специалист. Поверить в то, что он мог совершить такое страшное преступление, невозможно». Многие здесь уверены, что врач оговорил сам себя, дал признательные показания — «улик нет, тела нет, и вот так на второй день после задержания он почему-то признался в убийстве?».



Регалии и звания 60-летнего Александра Земченкова можно перечислять долго. Кандидат медицинских наук, доцент, нефролог, терапевт высшей категории, заведующий отделением диализа Мариинской больницы, главный нефролог комитета по здравоохранению Петербурга. Еще доцент кафедры внутренних болезней и нефрологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова (с 2004 года) и кафедры нефрологии и диализа Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова (с 2015 года). Интеллигентный, всегда при галстуке, корректный, аккуратный, вежливый, — говорят о нем коллеги. Земченков успевал всё — и лечить пациентов, и преподавать, и заседать в различных профессиональных ассоциациях. Он — заместитель председателя Российского диализного общества, сопредседатель регионального совета Международного общества нефрологов, член Европейской ассоциации диализа и трансплантации и член редакционной коллегии журнала «Нефрология и диализ». «Замечательный врач, ничего плохого мы о нем сказать не можем, только хорошее», — заявили «Доктору Питеру» в журнале. В Российском диализном обществе Александра Земченкова знают «с самой лучшей стороны». Одна из сотрудниц сказала «Доктору Питеру»: «Я в шоке от этой новости, мне очень больно говорить об этом».

Медицинское профессиональное сообщество, как правило, очень закрыто для подобного рода обсуждений. А потому отозвалось на арест главного петербургского нефролога очень сдержанно и предпочитает рассказывать об Александре Земченкове, которого пресса окрестила уже «Доктором Зло», в основном анонимно. «Спокойный, производит впечатление человека мягкого, неагрессивного. Ну а что там у него в душе творится — нам неведомо, — говорит врач-нефролог одной из городских больниц. — Да, он первоклассный специалист, но, как известно, гений и злодейство вполне совместимы». «Противоречивый человек», — так отозвался о Земченкове один из коллег, но в чем противоречивость личности арестованного врача, пояснять не стал. Другие говорят, что за внешней мягкотелостью, спокойствием скрывались нешуточные эмоции: «Не назову его простым и открытым человеком, он умел хитрить и приспосабливаться, становился «оборотистым». У нас были только рабочие отношения, но и в них он пребывал в разных ипостасях. Злиться и повышать голос он тоже умел. И пропавшая жена его не была простой. В их отношениях, на мой взгляд, она доминировала, командовала им на людях».

Есть и те, кто знает: в начале расследования Земченков отказался от проверки показаний на полиграфе. И сегодня думают, что это неспроста: «Могу допустить, что это было не просто так, гложет червячок сомнения. Всё-таки СК должен быть уверен в том, что делает, предъявляя обвинения». Сегодня, когда не только система здравоохранения, а весь мир разделен на жизнь до ковида и жизнь в ковиде, в медицине переоцениваются и люди, и отношения. Для многих коллег в Мариинской больнице показательным стал отказ Александра Земченкова от работы в красной зоне год назад, когда стационар начали перепрофилировать под ковид. Заместитель председателя Российского диализного общества и заведующий отделением гемодиализа Городской больницы № 15 Константин Вишневский рассказал «Доктору Питеру», что знает Александра Земченкова больше 20 лет. — Я считаю Александра Юрьевича своим учителем в профессии, — говорит Константин Вишневский. — Всем, что я знаю и умею, я обязан ему. Как и очень многие другие врачи. Это человек, который всеми силами развивал нефрологию — и не только в Петербурге, но и во всей России. Добрейший, умнейший человек. Профессионал. Таких людей в нашей специальности, и вообще в медицине, очень мало. Знаю его столько лет, все обвинения против него с ним совершенно не сопоставимы. Это просто невозможно. Происходит чудовищная явная ошибка, которую надо поскорее исправить.

Справка: Следственный комитет заявил о задержании главного нефролога Петербурга Александра Земченкова 1 апреля. Врач после задержания признался в убийстве супруги, акушера-гинеколога роддома № 6 им. Снегирева Ирины Земченковой, которая пропала в 2010 году. Тело женщины не нашли до сих пор. За 11 лет, которые прошли после ее исчезновения, Александр женился во второй раз, в этом браке родилось двое детей. Нынешняя жена также специалист по диализу, вместе с Земченковым работала на кафедре внутренних болезней и нефрологии университета имени Мечникова. Эта история получила новое развитие после того, как 92-летний отец пропавшей Ирины Земченковой попал на личный прием к главе СК Александру Бастрыкину. Следователи изучили дело, и вскоре Александр Земченков дал признательные показания — по его словам, 23 февраля 2010 года он поругался с женой, она грубо высказалась, и доктор ее толкнул. Женщина ударилась головой и умерла. Тело было вывезено по частям — то ли в лес, то ли в мусорные контейнеры. Полиграф нефролог Земченков не прошел.

«Указанные сведения в совокупности с другими вновь полученными доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления», — заявили в Следственном комитете. Октябрьский районный суд Петербурга сегодня продлил Александру Земченкову срок задержания до 27 апреля.