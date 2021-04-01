Дмитрий Радченко: Дзюба надел футболку со стрелкой и оправдывает ее



Фото: Кадр из видео/Youtube/ Матч ТВ Поделиться Поделиться







— Дмитрий, мы посмотрели на три матча сборной России: шесть очков, две странные победы и одно поражение по делу. Какое у вас осталось впечатление?

— Впечатление, конечно, осталось двоякое. Матч с Мальтой: понятно, что это первый официальный отборочный матч. Команда его провела на, можно сказать, неплохом уровне. Чувствовалась нервозность, потому что это первый матч даже против этой карликовой страны. Но он очень важен. И добились результата — 3:1. Но по игре не все получалось хорошо. Даже с такой командой, как Мальта. Делаем скидку на то, что это была первая игра. Во второй игре — со Словенией — вышли играть по совершенно другой схеме. Наверное, это было неожиданно для всех. Играли вроде бы на своем поле.



— При зрителях, что редкость.

— Да. Наверное, нужно спросить у тренерского штаба, почему так сыграли именно по этой схеме. Наверное, она более знакома тем футболистам, которые вышли на поле. Мы по ней играли и на чемпионате мира, по-моему. Действительно, это как-то сработало. У нас была инициатива, и мы добились нужного результата. Именно такой игрой, которая и планировалась Черчесовым. Использовали очень много, когда забивали голы, передач на Артема Дзюбу, он очень хорошо цеплялся. Наверное, проанализировали центральных защитников Словении, они тоже были все знакомые, некоторые и по нашему чемпионату, тот же Миха Мевля (центральный защитник ФК «Сочи». — Прим. ред.). И состав поменялся: на поле вышли те футболисты, которым Черчесов доверяет больше, чем, может, новичкам сборной. Он их выставил, потому что игра была важной. Даже Юра Жирков вышел неожиданно, потому что у него не было много игровой практики в последнее время. Но мы знаем, что это опытный игрок, и, наверное, в этой игре он должен был быть на поле.



— В сборной Жирков сыграл больше, чем в «Зените», если брать минуты.

— Ну, так получается, что да. Наверное, такие люди и должны быть на поле в каких-то играх. Решили, что именно в этой игре он будет полезен. Ну, и надо отдать должное Артему Дзюбе. Это был очень хороший матч в его исполнении. Может быть, не все получалось, какие-то атакующие комбинации нашей сборной, но те моменты, которые у него были, их он использовал по максимуму. И благодаря ему мы добились победы.

— Поражение от словаков — нас обыграла команда, в которой на фланге играют Томаш Губочан и Роберт Мак — привет из прошлого «Зенита».

— Ну да. Второй гол организовали именно они. Губочан сделал отличную передачу между линиями, Мак здорово принял и забил гол. Что меня удивило? Вышли играть так же, как со Словенией, но меня удивил настрой Словакии. Словаки понимали, что им нужна победа, чтобы остаться в гонке и бороться за выход из группы. Мне понравилось, как они играли, у них нет таких больших суперзвезд, которые есть в других командах, но они показали командную игру: использовали мелкий и средний пас, они очень были настроены на этот матч, играли довольно-таки агрессивно. По первому тайму получилось так, что игра больше проходила в середине поля, не было явных моментов у ворот словаков, да и у наших ворот. Но тот стандарт, который они разыграли, нужно тщательно разбирать. Как это получилось, пока непонятно, но это видели все.



— Давно в футболе, а такое в первый раз увидели.

— Какие-то курьезные моменты тоже бывали, и их немало. Можно найти в Интернете, в «Ютубе». Но от нашей сборной, наверное, да — впервые. Тем более мы знаем, что сборная работает над стандартными положениями. Там есть тренер Гинтарас Стауче, который работает над стандартами. Как это получилось — им нужно разобраться, потому что нападающий словаков бил один после подачи с углового, пока наши защитники стояли в обнимку.

— Черчесов сразу после игры сказал: «Я этого момента не видел, повторы не смотрел». Видимо, это такая сильная психологическая защита.

— Ну, он посмотрит, у него будет время.

— А вам делали когда-нибудь обратную замену в карьере?

— Нет, такого не было.

— Как вы думаете, что думает Мостовой с учетом второй обратной замены в двух матчах сборной?

— Как игрок я думаю, что для меня это был бы удар. У каждого футболиста разный характер. Кто-то может понять, если ему объяснить, а у другого будет сильный надлом. Но для любого футболиста это очень неприятный момент. Конечно, нужно с парнем поговорить, почему так сделали, объяснить, что хотели что-то изменить на пользу команде, так пошла игра. Но мы же понимаем, что обратные замены — это очень редкий случай. А у Мостового он получился дважды.



— Шесть очков в трех играх — это нормально или повод для паники?

— Нет, думаю, повода для паники нет. Если посмотреть турнирную таблицу, многие потеряли очки в нашей группе. Группа получилась после этих трех туров довольно равная. Каждая команда может претендовать на выход. Понятно, что фавориты группы — наши, Хорватия, Словения, которая тоже набрала очки, ну и Словакия, которая, обыграв нас, имеет шанс. Будет интересно посмотреть.

— Сборную мы не увидим уже больше до Евро. По вашим ощущениям, та игра, которую нам показали — восемь сзади, два спереди, не могут сочетаться одновременно на поле Головин и Миранчук, — что может нам сказать накануне группового этапа с Финляндией, Данией и Бельгией?

— Думаю, что игры, которые сейчас прошли, очень информативны для нашей сборной. Мы помним, что у нас было в Лиге Наций. Мы это тоже должны не забывать. Лига Наций — новый турнир, можно сделать какие-то скидки, контрольный турнир для нашей сборной. Но эту информацию нужно хорошо проанализировать — эти три тура, которые прошли, и Лигу Наций. Эти игры похожи на то, как наша сборная играла на последнем чемпионате мира. Мы также нечасто владели мячом, больше оборонялись, но это приносило результат. Нужно понимать, что если мы будем продолжать играть так же, то, на мой взгляд, вряд ли мы добьемся такого же результата, как на ЧМ.



— Мы с вами говорим, еще не зная, как сыграли датчане с футболистами Галактионова на молодежном Евро. По двум играм, которые уже посмотрели — с Исландией и Францией, — что вы можете сказать о подрастающем поколении? Кому мы вручаем ключи от возведенного вами здания?

— Мне понравилась команда Галактионова прежде всего теми молодыми ребятами, о которых еще недавно никто не знал, а сейчас о них говорят очень много. Неплохая команда. Если сыграет наша молодежная сборная с главной национальной командой, то неизвестно еще, кто победит. Потому что там очень много хороших, креативных игроков, которые подрастают в нашей молодежной сборной, и будет интересно посмотреть на их прогресс. Это неудивительно. В том же «Зените», «Динамо», ЦСКА, в других командах дают практику молодым футболистам, в которых виден потенциал, которые могут прогрессировать, усилить. Они практически все играют в основных составах в своих командах. Посмотрите, какая у них скамейка запасных. Это тоже очень важно с той точки зрения, что там есть серьезная конкуренция. Это всегда помогает. Думаю, потенциал у нашей молодежной сборной есть.

