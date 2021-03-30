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Разбирают как горячие пирожки: автобестселлеры Петербурга — Топ-10

Даже на фоне стремительно растущих цен городские автосалоны бьют рекорды продаж. Но на фоне кризиса влёт идут варианты до миллиона. «Фонтанка» собрала рейтинг лидеров, за которые горожане охотнее всего отдают свои кровные.

Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
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За январь-февраль 2021 года в Северной столице продано более 21 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В январе продажи увеличились на 17 %, а в феврале уже на 21 %. Динамика февраля — лучшая для петербургского авторынка по итогам одного месяца начиная с мая 2018 года.

Безусловным хитом продаж в Петербурге уже давно является модель KIA Rio. На нее приходится четверть всех успехов десятки лидеров и 11% вообще всех проданных в городе с начала года машин. Это можно рассматривать как патриотический акт — машина собирается на петербургском заводе Hyundai, а можно как сугубо эмоциональный выбор.

Дело в том, что в конце прошлого года KIA обновил свою самую ударную модель, и теперь она сильно выигрывает в сравнении с братом-близнецом Hyundai Solaris за счет наличия в линейке модификации X, которую при определенной степени оптимизма можно чисто внешне рассматривать как супер-мини-паркетник. KIA Rio X льстит покупателям высокой посадкой, удерживаясь при этом в ценовом диапазоне «до миллиона» в самой базовой комплектации. Однако стоит добавить к нему коробку-автомат, как цена улетает выше психологически важной отметки.

Продать в Петербурге больше тысячи машин одной модели за один месяц — это бесспорное достижение. И буквально в декабре его смог продемонстрировать №2 сегодняшнего рейтинга — Hyundai Creta (1 084) — еще один компактный хетчбэк с комплиментарным для водителя силуэтом паркетника. К концу февраля, в том числе за счет давления чуть более дешевого KIA Rio X, продажи Creta даже упали к уровню прошлого года. Каталожная цена его базовой версии заметно выше миллиона, однако многие дилеры сейчас делают скидки, пытаясь нивелировать преимущество главного конкурента.

Замыкает тройку лидеров российская модель — Lada Vesta, которая за счет главного аргумента машин эконом-класса — цены — сумела обойти своего конкурента Volkswagen Polo. Именно резко выросшая стоимость калужского бестселлера заметно придерживала его продажи — всего +4%. Его брат по платформе Skoda Rapid в прошлом году пережил глобальное обновление и, что называется, «хорошо пошел» — сразу плюс 55% к прошлому году.

Самый большой рост в петербургском топ-10 февраля-2021 показывает замыкающий список Renault Duster. Так же, как и Creta с Rio X, небольшой хетчбэк высказывает опять же чисто внешние претензии на «внедорожность» и стремительно завоевывает сердечки городских автомобилистов, которые ищут хоть что-то «в районе миллиона».

Однако стоит отойти чуть в сторону от жесткого эконом-класса, и бешеный рост продаж уже не так заметен. К примеру, другой автомобиль Volkswagen — уже настоящий паркетник Tiguan — и вовсе свалился в пусть небольшой, но минус. Точно такая же картина у основного его конкурента — Toyota RAV4, который хоть и остался в зоне роста, но на волну общего ажиотажа явно не взобрался.

Те, кто завершил в топ-10 первые два месяца с минусом, могут испытывать дефицит некоторых моделей или комплектацией. Еще одна причина — высокая база прошлого года, как, например, у Toyota, рассказывают в аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Насколько конкретно выросли в цене машины за последнее время, однозначно судить эксперты не берутся — слишком большой разброс в комплектациях, модельных рядах и дополнительных условиях, предлагаемых дилерами. Но для наглядности можно взять цифры Росстата, который рассчитывает цены на «сферическую машину в кубе» — иностранных и отечественных марок. Судя по предлагаемым им цифрам — в самом низком ценовом диапазоне. Так, по сравнению с прошлым годом и иномарки, и отечественные машины подорожали в среднем на 13,5%, причем больше половины этого роста пришлось на первые месяцы 2021 года.

Рост цен, как это ни парадоксально, стимулирует к покупке новых автомобилей сейчас, считают эксперты «Auto-Dealer-СПб». Плюс постоянно появляется информация о повышении утилизационного сбора. Все это подогревает интерес покупателей.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

hal9000
Рост я думаю там таксопарки и каршеринг дает..это все аффилированное непосредственно с производителями..по факту мало кто берет себе тот же солярис или рио..за эти деньги предложений на рынке завались..пока..хотя рио Х или там гретта да скорее это частники берут..она вполне прокатит..а вот взять солярис или рио седан себе..ну незнаю..это надо меня напоить тогда удастся мне впарить эти штуки..)
265050484
Ну не про Дастер автор пишет, а наверное про Сандеро Степвей. Дастер уж никак не "небольшой хетчбэк высказывает опять же чисто внешние претензии на «внедорожность»". Это норм такой проходимец.
265050772
еще больше автохлама, с соответсвующими издержками, на дорогах. чему радуется автор...
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