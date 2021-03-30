Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







За январь-февраль 2021 года в Северной столице продано более 21 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В январе продажи увеличились на 17 %, а в феврале уже на 21 %. Динамика февраля — лучшая для петербургского авторынка по итогам одного месяца начиная с мая 2018 года.

Безусловным хитом продаж в Петербурге уже давно является модель KIA Rio. На нее приходится четверть всех успехов десятки лидеров и 11% вообще всех проданных в городе с начала года машин. Это можно рассматривать как патриотический акт — машина собирается на петербургском заводе Hyundai, а можно как сугубо эмоциональный выбор.



Дело в том, что в конце прошлого года KIA обновил свою самую ударную модель, и теперь она сильно выигрывает в сравнении с братом-близнецом Hyundai Solaris за счет наличия в линейке модификации X, которую при определенной степени оптимизма можно чисто внешне рассматривать как супер-мини-паркетник. KIA Rio X льстит покупателям высокой посадкой, удерживаясь при этом в ценовом диапазоне «до миллиона» в самой базовой комплектации. Однако стоит добавить к нему коробку-автомат, как цена улетает выше психологически важной отметки.



Продать в Петербурге больше тысячи машин одной модели за один месяц — это бесспорное достижение. И буквально в декабре его смог продемонстрировать №2 сегодняшнего рейтинга — Hyundai Creta (1 084) — еще один компактный хетчбэк с комплиментарным для водителя силуэтом паркетника. К концу февраля, в том числе за счет давления чуть более дешевого KIA Rio X, продажи Creta даже упали к уровню прошлого года. Каталожная цена его базовой версии заметно выше миллиона, однако многие дилеры сейчас делают скидки, пытаясь нивелировать преимущество главного конкурента.



Замыкает тройку лидеров российская модель — Lada Vesta, которая за счет главного аргумента машин эконом-класса — цены — сумела обойти своего конкурента Volkswagen Polo. Именно резко выросшая стоимость калужского бестселлера заметно придерживала его продажи — всего +4%. Его брат по платформе Skoda Rapid в прошлом году пережил глобальное обновление и, что называется, «хорошо пошел» — сразу плюс 55% к прошлому году.

Самый большой рост в петербургском топ-10 февраля-2021 показывает замыкающий список Renault Duster. Так же, как и Creta с Rio X, небольшой хетчбэк высказывает опять же чисто внешние претензии на «внедорожность» и стремительно завоевывает сердечки городских автомобилистов, которые ищут хоть что-то «в районе миллиона».

Однако стоит отойти чуть в сторону от жесткого эконом-класса, и бешеный рост продаж уже не так заметен. К примеру, другой автомобиль Volkswagen — уже настоящий паркетник Tiguan — и вовсе свалился в пусть небольшой, но минус. Точно такая же картина у основного его конкурента — Toyota RAV4, который хоть и остался в зоне роста, но на волну общего ажиотажа явно не взобрался.



Те, кто завершил в топ-10 первые два месяца с минусом, могут испытывать дефицит некоторых моделей или комплектацией. Еще одна причина — высокая база прошлого года, как, например, у Toyota, рассказывают в аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Насколько конкретно выросли в цене машины за последнее время, однозначно судить эксперты не берутся — слишком большой разброс в комплектациях, модельных рядах и дополнительных условиях, предлагаемых дилерами. Но для наглядности можно взять цифры Росстата, который рассчитывает цены на «сферическую машину в кубе» — иностранных и отечественных марок. Судя по предлагаемым им цифрам — в самом низком ценовом диапазоне. Так, по сравнению с прошлым годом и иномарки, и отечественные машины подорожали в среднем на 13,5%, причем больше половины этого роста пришлось на первые месяцы 2021 года.

Рост цен, как это ни парадоксально, стимулирует к покупке новых автомобилей сейчас, считают эксперты «Auto-Dealer-СПб». Плюс постоянно появляется информация о повышении утилизационного сбора. Все это подогревает интерес покупателей.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

