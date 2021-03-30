Авторынок жмёт на газ. Продажи машин в Петербурге резко подпрыгнули

За январь — февраль 2021 года в Северной столице продано 21 305 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на
В январе продажи увеличились на
Самой популярной маркой автомобилей в Петербурге в начале 2021 года стала KIA. За два месяца продажи этой модели в Петербурге выросли почти в 2,5 раза. На второе место вышла Lada, а лидировавший в 2020 году Hyundai уступил две позиции и замкнул топ-3.
«По нашей оценке, за шесть месяцев продажи новых автомобилей в городе могут вырасти на
Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России продолжает расти. В январе — феврале 2021 она составила