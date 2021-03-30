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Авторынок жмёт на газ. Продажи машин в Петербурге резко подпрыгнули

Авторынок Петербурга вырос на 19% в начале 2021 года

Февраль стал лучшим месяцем почти за три года.

За январь — февраль 2021 года в Северной столице продано 21 305 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 19 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчете агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 30 марта.

В январе продажи увеличились на 17 %, а в феврале уже на 21 %. Всего в феврале 2021 года в городе было реализовано 12 144 новых автомобиля. Это лучшая динамика петербургского авторынка по итогам одного месяца начиная с мая 2018 года.

Самой популярной маркой автомобилей в Петербурге в начале 2021 года стала KIA. За два месяца продажи этой модели в Петербурге выросли почти в 2,5 раза. На второе место вышла Lada, а лидировавший в 2020 году Hyundai уступил две позиции и замкнул топ-3.

«По нашей оценке, за шесть месяцев продажи новых автомобилей в городе могут вырасти на 40 % — в том числе за счет низкой базы прошлогодних апреля и мая, когда работа автосалонов была ограничена», — комментирует ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России продолжает расти. В январе — феврале 2021 она составила 9,9 % против 8,2 % за тот же период в 2020 году.

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Комментарии (5)

Pravda178
Цена у этих вёдер должна быть в 2-3 раза ниже!
hal9000
Доля продаж растет..но видимо покупают с других городов...столько ржавых вёдер и жигулей я ни в одном городе не видел..Петербург реально нищий по качеству и уровню доходов граждан..
Znatok78
А вы говорите кризис в экономике, денег только на еду хватает...только в России в период спада растут продажи квартир и автомобилей, вопреки всему и логике в том числе.
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