Авторынок жмёт на газ. Продажи машин в Петербурге резко подпрыгнули

За январь — февраль 2021 года в Северной столице продано 21 305 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 19 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчете агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 30 марта.

В январе продажи увеличились на 17 % , а в феврале уже на 21 % . Всего в феврале 2021 года в городе было реализовано 12 144 новых автомобиля. Это лучшая динамика петербургского авторынка по итогам одного месяца начиная с мая 2018 года.

Самой популярной маркой автомобилей в Петербурге в начале 2021 года стала KIA. За два месяца продажи этой модели в Петербурге выросли почти в 2,5 раза. На второе место вышла Lada, а лидировавший в 2020 году Hyundai уступил две позиции и замкнул топ-3.