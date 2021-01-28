Авторынок не доехал до восстановления. Продажи машин в Петербурге в 2020 году упали на 7%

В 2020 году в Петербурге было продано 142 837 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7% меньше, чем в 2019 году, говорится в отчете агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 28 января.
Начиная с июля реализация автомобилей в городе в прошлом году росла каждый месяц. В декабре продажи увеличились на 18% и составили 15 920 автомобилей.
Самой популярной маркой автомобилей в Петербурге в 2020 году стал Hyundai. На второе место вышла Lada, а лидировавшая весь год KIA потеряла в декабре сразу две позиции и замкнула топ-3. Самым популярным автомобилем, как и в 2019 году, стал кроссовер Hyundai Creta, продажи которого увеличились на 17%. В тройку этого рейтинга также вошли VW Polo и KIA Rio.
«Петербургский авторынок показал более оптимистичную динамику, чем общероссийский, где падение продаж составило 9%. Сокращение реализации автомобилей на 7% можно признать успешным — частично это тот объем, который был потерян в период острой фазы локдауна в апреле — мае», — комментирует ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.
В начале 2021 года декабрьские темпы роста вряд ли продолжатся. Но спрос могут стимулировать планы по повышению ставки утилизационного сбора, что в перспективе вызовет рост стоимости машин.
Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России в 2020 году составила 8,9% (в 2019 году — 8,7%).