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«Части выбросил в мусорные контейнеры». СК рассказал, что доцент Земченков сделал с телом убитой жены

Главному нефрологу Петербурга Земченкову предъявлено обвинение в убийстве с расчленением

Петербургский специалист-нефролог обвиняется в убийстве супруги, которая пропала 11 лет назад. Следствие уверено, что врачи расчленил тело жены.

Как сообщает 1 апреля пресс-служба регионального управления СК, к обвинению Земченкова следствию удалось найти новых свидетелей. Так была опровергнута основная версия доцента Александра Земченкова, который утверждал, что 23 февраля 2010 года его жена Ирина около 11 утра вышла из дома и поехала на работу. На самом деле из квартиры она не уходила. Не установленным пока способом, утверждает СК, Земченков на фоне ссоры убил супругу, расчленил тело и выбросил его части в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, он обратился с заявлением об исчезновении жены.

На возобновлении расследования настоял отец пропавшей. В декабре прошлого года 92-летний Геннадий Кононов добился приема у главы СК Александра Бастрыкина.

Земченкова задержали 30 марта. Сперва он не признавал вину. К 1 апреля его позиция изменилась. 60-летний главный специалист по почкам в Петербурге сознался, что убил жену из-за того, что хотел жить с любовницей. Когда Земченкову признали погибшей, он женился на той самой женщине. Она тоже врач.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Modest_5e4ce41f7533b
Развод по-питербургски.
VF812
Чета в доцентах не того.
265116463
Бойтесь нефрологов!
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