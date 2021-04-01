«Части выбросил в мусорные контейнеры». СК рассказал, что доцент Земченков сделал с телом убитой жены

Как сообщает 1 апреля пресс-служба регионального управления СК, к обвинению Земченкова следствию удалось найти новых свидетелей. Так была опровергнута основная версия доцента Александра Земченкова, который утверждал, что 23 февраля 2010 года его жена Ирина около 11 утра вышла из дома и поехала на работу. На самом деле из квартиры она не уходила. Не установленным пока способом, утверждает СК, Земченков на фоне ссоры убил супругу, расчленил тело и выбросил его части в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, он обратился с заявлением об исчезновении жены.
На возобновлении расследования настоял отец пропавшей. В декабре прошлого года 92-летний Геннадий Кононов добился приема у главы СК Александра Бастрыкина.
Земченкова задержали 30 марта. Сперва он не признавал вину. К 1 апреля его позиция изменилась. 60-летний главный специалист по почкам в Петербурге сознался, что убил жену из-за того, что хотел жить с любовницей. Когда Земченкову признали погибшей, он женился на той самой женщине. Она тоже врач.