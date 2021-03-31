Главного в Петербурге специалиста по почкам задержали по подозрению в убийстве. Его жена доктор Земченкова пропала 11 лет назад

Глава городского нефрологического центра, главный в Петербурге специалист по почкам, коротает время в изоляторе временного содержания. Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, Александра Земченкова задержали накануне по месту жительства. Следствие считает его причастным к таинственному исчезновению супруги. Известный в городе врач-гинеколог Ирина Земченкова пропала 23 февраля 2010 года. Тогда следствие вовремя не озаботилось записями с камер уличного видеонаблюдения, обыски в квартире прошли спустя два месяца после исчезновения.

Версия с причастностью супруга проверялась и 11 лет назад, но никаких доказательств вины нефролога не нашлось. Известно, что в тот период у него был роман с женщиной, которая ныне приходится ему супругой. Она тоже врач.

По версии следствия, Земченков убил жену дома, а тело вывез на машине в Ленобласть. Поместить его целиком в автомобиль, придерживаются такого мнения в СК, помог маленький рост жертвы.

Земченков вину не признает. Следствие будет ходатайствовать об его аресте.

Делом следователи вновь занялись после того, как на личный прием к Бастрыкину попал 92-летний отец доктора Земченковой.