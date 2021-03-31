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Главного в Петербурге специалиста по почкам задержали по подозрению в убийстве. Его жена доктор Земченкова пропала 11 лет назад

В Петербурге по подозрению в убийстве доктора Земченковой задержали завотделением Мариинской больницы

По делу об убийстве доктора Ирины Земченковой, которое больше десяти лет расследует Следственный комитет Петербурга, задержан ее супруг. Эта версия рассматривалась с самого начала.

Глава городского нефрологического центра, главный в Петербурге специалист по почкам, коротает время в изоляторе временного содержания. Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, Александра Земченкова задержали накануне по месту жительства. Следствие считает его причастным к таинственному исчезновению супруги. Известный в городе врач-гинеколог Ирина Земченкова пропала 23 февраля 2010 года. Тогда следствие вовремя не озаботилось записями с камер уличного видеонаблюдения, обыски в квартире прошли спустя два месяца после исчезновения.

Версия с причастностью супруга проверялась и 11 лет назад, но никаких доказательств вины нефролога не нашлось. Известно, что в тот период у него был роман с женщиной, которая ныне приходится ему супругой. Она тоже врач.

По версии следствия, Земченков убил жену дома, а тело вывез на машине в Ленобласть. Поместить его целиком в автомобиль, придерживаются такого мнения в СК, помог маленький рост жертвы.

Земченков вину не признает. Следствие будет ходатайствовать об его аресте.

Делом следователи вновь занялись после того, как на личный прием к Бастрыкину попал 92-летний отец доктора Земченковой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

alexadmin
Женитесь на миниатюрных женщинах!
Милая +
Какой смысл убивать жену-коллегу? Ну если бы почки изъял и кому-то пересадил, то можно было бы уловить некую связь, а вот так, не понятно. Ведь ради нового брака можно было просто развестись. Как после такого ужасного события главный специалист по почкам смог проработать ещё более 10 лет?!
nuga
Обычно всегда мужа трясут,а здесь все сошло с рук,даже не заподозрили,когда он тут же женился,дождавшись формального срока .Но тогда писали,что её видели у м Петроградской,даже одежду назвали-что то светлое.Сколько веревочке не виться...
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