Главный нефролог Петербурга признался в убийстве пропавшей 11 лет назад жены

Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, признательные показания Земченков дал на очередном допросе. По его словам, он убил жену, чтобы жить с другой женщиной. По данным нашего издания, решить вопрос цивилизованным разводом он побоялся из-за возможного скандала. Тело супруги из квартиры на улице Чапыгина Земченков, по версии следствия, увез в лес.



Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-нефролог Петербурга был задержан накануне и сперва вину не признавал. Дело об убийстве было возбуждено еще 11 лет назад, вскоре после пропажи женщины. Последний раз родные и коллеги видели ее 22 февраля 2010 года. Ирина Земченкова работала гинекологом в роддоме имени Снегирева. В посвященной ее поискам группе до сих пор десятки женщин в дни рождения своих детей пишут благодарности доктору Земченковой.