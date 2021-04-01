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Главный нефролог Петербурга признался в убийстве пропавшей 11 лет назад жены

В Петербурге глава нефрологического центра Мариинской больницы признался в убийстве экс-супруги

Александр Земченков, главный специалист Петербурга по почкам, дал признательные показания. Врача-гинеколога Ирину Земченкову он убил ради любви.

Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, признательные показания Земченков дал на очередном допросе. По его словам, он убил жену, чтобы жить с другой женщиной. По данным нашего издания, решить вопрос цивилизованным разводом он побоялся из-за возможного скандала. Тело супруги из квартиры на улице Чапыгина Земченков, по версии следствия, увез в лес.

Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-нефролог Петербурга был задержан накануне и сперва вину не признавал. Дело об убийстве было возбуждено еще 11 лет назад, вскоре после пропажи женщины. Последний раз родные и коллеги видели ее 22 февраля 2010 года. Ирина Земченкова работала гинекологом в роддоме имени Снегирева. В посвященной ее поискам группе до сих пор десятки женщин в дни рождения своих детей пишут благодарности доктору Земченковой.

Версия о причастности супруга рассматривалась и 11 лет назад, но тогда следствие только через несколько месяцев провело обыски у него дома и в машине. Сам Земченков активно помогал отцу пропавшей и троим своим детям искать женщину. От его имени была размещена заявка на программу «Жди меня».

Любовница, из-за которой якобы и произошло убийство, — нынешняя жена Земченкова. Она специалист по диализу, оба работали на кафедре внутренних болезней и нефрологии университета имени Мечникова. У них двое детей.

Все 11 лет не оставлял поиски доктора Земченковой ее отец. 92-летний Геннадий Кононов в конце прошлого года попал на прием к главе СК Александру Бастрыкину. Тот велел заняться делом заново и плотно.

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Комментарии (10)

sektor7
Фонтанка, Вы пожалуйста подробнее потом изложите информацию.
Я так понимаю, сегодня-завтра поедут труп на местности искать и процессуально как доказательство закреплять.
HomerMP
Интересно, а кроме признания какие-то доказательства следствию удалось добыть? Уж больно скверная репутация у наших органов чтобы огульно верить признательным показаниям.
260559331
Наказать кто халатно отнёсся к своим тогда обязанностям. Если кто ещё не посажён с тех пор ...
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