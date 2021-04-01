Главный нефролог Петербурга признался в убийстве пропавшей 11 лет назад жены

Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, признательные показания Земченков дал на очередном допросе. По его словам, он убил жену, чтобы жить с другой женщиной. По данным нашего издания, решить вопрос цивилизованным разводом он побоялся из-за возможного скандала. Тело супруги из квартиры на улице Чапыгина Земченков, по версии следствия, увез в лес.
Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-нефролог Петербурга был задержан накануне и сперва вину не признавал. Дело об убийстве было возбуждено еще 11 лет назад, вскоре после пропажи женщины. Последний раз родные и коллеги видели ее 22 февраля 2010 года. Ирина Земченкова работала гинекологом в роддоме имени Снегирева. В посвященной ее поискам группе до сих пор десятки женщин в дни рождения своих детей пишут благодарности доктору Земченковой.
Версия о причастности супруга рассматривалась и 11 лет назад, но тогда следствие только через несколько месяцев провело обыски у него дома и в машине. Сам Земченков активно помогал отцу пропавшей и троим своим детям искать женщину. От его имени была размещена заявка на программу «Жди меня».
Любовница, из-за которой якобы и произошло убийство, — нынешняя жена Земченкова. Она специалист по диализу, оба работали на кафедре внутренних болезней и нефрологии университета имени Мечникова. У них двое детей.
Все 11 лет не оставлял поиски доктора Земченковой ее отец. 92-летний Геннадий Кононов в конце прошлого года попал на прием к главе СК Александру Бастрыкину. Тот велел заняться делом заново и плотно.