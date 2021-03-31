Будущие водители с 1 апреля смогут сдавать экзамен на права на машинах автошкол

Практический экзамен на получение водительских прав можно будет сдавать как на автомобилях автошкол, так и госавтоинспекции с 1 апреля этого года. Об этом сообщил во вторник руководитель российской ГИБДД Михаил Черников.
«Они могут использовать и автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулем и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза», — сказал он в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» 30 марта.
Ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент для проведения экзаменов на право управления транспортом и выдачи водительских удостоверений. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Приказ об утверждении регламента вступает в силу 1 апреля 2021 года. С этого дня начнут действовать новые правила сдачи экзаменов на права. Основным изменением, напомним, является отмена «площадки». Оценивать будущего водителя будут сразу в условиях городского движения.
В ГИБДД ранее разъяснили нововведения. В том числе была изменена система штрафных баллов за ошибки на практическом экзамене. Также на практическом экзамене в машине смогут присутствовать наблюдатели. Процесс сдачи экзамена будут фиксировать внешние видеокамеры, а также видеокамеры в салоне автомобиля.
Также глава ГИБДД не исключил, что в будущем теоретическая часть экзамена для получения водительских прав может расшириться.