Будущие водители с 1 апреля смогут сдавать экзамен на права на машинах автошкол

Практический экзамен на получение водительских прав можно будет сдавать как на автомобилях автошкол, так и госавтоинспекции с 1 апреля этого года. Об этом сообщил во вторник руководитель российской ГИБДД Михаил Черников.



«Они могут использовать и автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулем и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза», — сказал он в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» 30 марта.

