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Будущие водители с 1 апреля смогут сдавать экзамен на права на машинах автошкол

По новому регламенту экзаменов на права в России сдавать его можно будет не только на машине госавтоинспекции

Практический экзамен на получение водительских прав можно будет сдавать как на автомобилях автошкол, так и госавтоинспекции с 1 апреля этого года. Об этом сообщил во вторник руководитель российской ГИБДД Михаил Черников.

«Они могут использовать и автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулем и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза», — сказал он в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» 30 марта.

Ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент для проведения экзаменов на право управления транспортом и выдачи водительских удостоверений. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Приказ об утверждении регламента вступает в силу 1 апреля 2021 года. С этого дня начнут действовать новые правила сдачи экзаменов на права. Основным изменением, напомним, является отмена «площадки». Оценивать будущего водителя будут сразу в условиях городского движения.

В ГИБДД ранее разъяснили нововведения. В том числе была изменена система штрафных баллов за ошибки на практическом экзамене. Также на практическом экзамене в машине смогут присутствовать наблюдатели. Процесс сдачи экзамена будут фиксировать внешние видеокамеры, а также видеокамеры в салоне автомобиля.

Также глава ГИБДД не исключил, что в будущем теоретическая часть экзамена для получения водительских прав может расшириться.

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