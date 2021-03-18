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С закрытой площадки — сразу на дорогу. В ГИБДД разъяснили изменения в экзамене на водительские права

Основные изменения в экзамене на водительские права, которые вступят в силу в начале апреля этого года, разъяснили в ГИБДД. Информация об этом опубликована на сайте инспекции 18 марта.

Как говорится в сообщении, главное изменение заключается в том, что теперь оценивать будущего автомобилиста будут не на закрытой площадке, а в условиях реального дорожного движения. Однако оно не распространяется на мотоциклистов, которые будут сдавать экзамен на прежних условиях.

Нововведения также коснутся перечня ошибок, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов (не менее пяти). Грубые нарушения, при совершении которых экзамен завершится, вынесены в отдельный блок. Среди них, например, непристёгнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения.

Среди других принципиальных изменений — возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проверке практических навыков вождения экзаменуемого. В качестве таковых могут выступить другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди, представители общественных организаций, автошкол. В ГИБДД надеются, что подобная практика сделает экзамен более прозрачным и поможет в разрешении спорных ситуаций.

В инспекции также отметили, что к подробному разъяснению нововведений пришлось прибегнуть из-за распространения в интернете недостоверной информации, которая искажает их смысл.

Как сообщалось ранее, практическая часть экзамена на водительские права изменится с 1 апреля.

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Комментарии (4)

265095961
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Мой номер кaрты: 4249 1703 6310 579-шесть

Заранее большое человеческое спaсибо..
hal9000
Какие нововведения??..что там все придумывают по десять раз..что они хотят изменить в процессе обучения??..теория потом практика..что еще придумывать..какие закрытые площадки..они там что по спец дорогам будут ездить..че за дурака посадили в министерство просвещения??
Анна Юсупова
Присутствие наблюдателя это прекрасно, вот только вопрос - как его возражения будут учитываться при выставлении оценок? "Послушал, да выставил всё равно свою оценку"?
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