С закрытой площадки — сразу на дорогу. В ГИБДД разъяснили изменения в экзамене на водительские права

Основные изменения в экзамене на водительские права, которые вступят в силу в начале апреля этого года, разъяснили в ГИБДД. Информация об этом опубликована на сайте инспекции 18 марта.
Как говорится в сообщении, главное изменение заключается в том, что теперь оценивать будущего автомобилиста будут не на закрытой площадке, а в условиях реального дорожного движения. Однако оно не распространяется на мотоциклистов, которые будут сдавать экзамен на прежних условиях.
Нововведения также коснутся перечня ошибок, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов (не менее пяти). Грубые нарушения, при совершении которых экзамен завершится, вынесены в отдельный блок. Среди них, например, непристёгнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения.
Среди других принципиальных изменений — возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проверке практических навыков вождения экзаменуемого. В качестве таковых могут выступить другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди, представители общественных организаций, автошкол. В ГИБДД надеются, что подобная практика сделает экзамен более прозрачным и поможет в разрешении спорных ситуаций.
В инспекции также отметили, что к подробному разъяснению нововведений пришлось прибегнуть из-за распространения в интернете недостоверной информации, которая искажает их смысл.
Как сообщалось ранее, практическая часть экзамена на водительские права изменится с 1 апреля.