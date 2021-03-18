С закрытой площадки — сразу на дорогу. В ГИБДД разъяснили изменения в экзамене на водительские права

Основные изменения в экзамене на водительские права, которые вступят в силу в начале апреля этого года, разъяснили в ГИБДД. Информация об этом опубликована на сайте инспекции 18 марта.



Как говорится в сообщении, главное изменение заключается в том, что теперь оценивать будущего автомобилиста будут не на закрытой площадке, а в условиях реального дорожного движения. Однако оно не распространяется на мотоциклистов, которые будут сдавать экзамен на прежних условиях.



Нововведения также коснутся перечня ошибок, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов (не менее пяти). Грубые нарушения, при совершении которых экзамен завершится, вынесены в отдельный блок. Среди них, например, непристёгнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения.

