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Не все читатели «Фонтанки» знают, что в КГБ СССР существовало пятое управление, оно отвечало за контрразведывательную работу по линии борьбы с идеологическими диверсиями противника (а на местах в областных управлениях КГБ — либо «пятые отделы», либо «пятые службы»). И работавший в 1980-м в Ленинграде в пятом отделении «по творческой интеллигенции» подполковник заявил «Фонтанке», что это он создал стал Ленинградский рок-клуб. Контрразведчик Павел Кошелев — псевдоним Коршунов — рассказал в интервью свое видение, как всё начиналось. Из беседы складывалось впечатление, что он — тот человек с полномочиями, который «помогал и защищал». Но из рассекреченных методичек КГБ очевидно, что цель была не просто контролировать. «Необходимо добиваться полного отказа участников негативных процессов от своей антиобщественной деятельности, направления их сознания и творческой энергии на решение задач коммунистического строительства».

Почему заговорили об этом — 7 марта 1981 года в Доме народного творчества на улице Рубинштейна прошёл первый рок-концерт легендарного клуба.

Настоящий полковник так душевно поздравил с 8 Марта, что сети взорвались от совета девушкам сдавать своих бывших — в военкомат! Вот что он еще предлагает:



Будни — менее веселые. Днем 9 марта с оппозиционного депутата ЗакСа Максима Резника писали наркотический портрет. «Фонтанка» выяснила подробности уголовного дела, к которому парой банок жевательных конфет его притянули. Цепочка «сдай товарища» и послушный понятой открыли дорогу к информационной буре. Фотографии и видеозаписи с Максимом Резником мгновенно расползлись по подшефным ФСБ Telegram-каналам и СМИ, которые связывают с Евгением Пригожиным.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Уже на следующий день во время брифинга в Мариинском дворце спикер Макаров пообещал разбирательство комиссии по этике и заявил журналистам: «Я еще раз призываю: не надо шарахаться по сомнительным местам... Я говорил — не шакалить по консульствам иностранным, это были жесткие и достаточно внятные оценки со стороны председателя. Нельзя, надо всегда думать о своей репутации».



Зато ЗакС Петербурга принял закон о «балконной амнистии». Теперь горожан, которые до 1 января 2021 года застеклили балконы и лоджии без согласования, не будут штрафовать за самовольное изменение облика фасада. 10 марта документ ушел на подпись губернатору и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. В честь события «Фонтанка» прогулялась по Петербургу и показывает, какие балконы вошли в закон. Очистить фасады зданий от выпирающих площадок отныне нельзя — какими бы нелепыми они ни казались.



Гирлянда балконов на Рылеева, 6



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Озерный переулок, 8



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Псковская, 10



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Витебская, 10



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Большеохтинский, 8



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Приморский 14



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Эту рабочую неделю не преувеличивая можно назвать Неделей сотни обысков.

По 40 адресам на рассвете имеющих отношение к крупнейшему дорожному предприятию Петербурга ГУДП «Центр» будили вопросами об уборке снега с тротуаров Фрунзенского района на 9,5 млн рублей. Еще по 50 адресам оперативники центрального аппарата ФСБ с коллегами с Литейного, 4, всерьез интересовались делами крупного в прошлом ретейлера «Интерторг», рухнувшего в Петербурге вместе со своими сетями магазинов Spar и «Семья». Здесь упоминали кредит Сбербанка на 8 млрд и 2 млрд от поставщиков.

В снегу и грязи Фрунзенского района полиция ищет фиктивно выполненные работы. В полицию доставили бывшего директора бюджетного учреждения и двух гендиректоров коммерческих организаций. По данным «Фонтанки», это соответственно бывший директор ГУДП «Центр» Геннадий Фомин, руководитель ООО «Эконева» Юрий Чернокозинский и гендиректор ООО «Вымпел» Валентин Тиунов. Двое первых были задержаны; Тиунов ушел с обязательством о явке.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

А бывшего совладельца сети Spar Аллахверди Али оглы Абдуллаева (обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования) суд отправил под домашний арест и разрешил гулять. По версии следствия, он совместно с финансовым директором компании Марианной Левинтовой (отправилась под домашний арест), а также с Игорем Защеринским, который помогал выводить средства, придумали схему по получению кредита в 8,5 млрд рублей в «Сбербанке», которые якобы не собирались отдавать.



автор фото Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







А ведь ровно год назад — в первый день после праздничных мартовских выходных в России — стартовал экономический кризис: биржа обвалилась всего за один день на 13%, курс доллара — на 4,5 рубля. Казалось, страна стоит на пороге пропасти. Эксперты если и разделялись во мнении относительно глубины будущего падения, то сходились в общем его векторе. Дополнительным фактором паники было то, что речь на этот раз не шла о локальной проблеме — весь мир будто валился в яму, дно которой было не разглядеть.



Оглядываясь назад, понимаешь, что это был лишь фальстарт катастрофы. Да, в течение весны мы натерпелись страха, глядя на нефть дешевле 20 долларов за баррель и евро по 93,7 рубля за штуку. Да, доходная часть бюджета страны недосчиталась более 2 трлн рублей. И да, итоговая инфляция, зафиксированная ЦБ по итогам года, — 4,91%, а ВВП упал на 3,1%. Но стоит признаться: это вовсе не тот масштаб разрушений, который ждали многие экономисты в марте-апреле прошлого года. Вот и Владимир Владимирович 11 марта на совещании по повышению инвестиционной активности на всю страну заявил: «Благодаря своевременным и просчитанным мерам поддержки <...> нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление». Только вот Смольный 9 марта дал понять, что ведет работу над озвученной президентом в начале года идеей выдать малообеспеченным сертификаты (читай — карточки) на продовольствие. Пока ждут рекомендаций от федералов — кому и в каком виде помогать.

Ленинградцы отоваривают продовольственные карточки, 1990 год Фото: И. Куртова /Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться







В начале масленичной недели «Фонтанка» подсчитала стоимость продуктовой корзины, необходимой для приготовления килограмма блинов. За год в Петербурге она подорожала почти на 5%, а в России — на целых 10%, что в два раза больше инфляции. Больше всего в Петербурге за год подорожал сахар — на 58,5%. Также значительно выросли цены на яйца (+21%) и подсолнечное масло (+14,85). Подорожание этих ключевых ингредиентов немного сгладило молоко, подешевевшее на 4,4%.



Это данные Росстата, не наши подсчеты — напоминаем на всякий случай. Потому что за полгода до выборов в Госдуме решили, что за провоцирование роста цен («именно за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменениях розничных цен на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости» — а ведь это могут быть и публикации данных, не совпадающих с официальной статистикой), пора вводить уголовную ответственность.

«Фонтанка» попросила автора идеи — единоросса Выборного объяснить, кому и зачем на самом деле нужно заигрывать с потребителем.

И о ковиде. Точнее, о проблемах с вакциной в Петербурге. После Нового года в очередь у нас выстраивались за прививкой, а в марте первичная вакцинация стремительно падает. 46% опрошенных «Фонтанкой» читателей вообще ставить себе прививку не планируют. В чем причина — отвечаем.

1. В городе нарастает дефицит вакцины. Прививки в середине недели уже отменили в трех районах — Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском — к 11 марта закончился первый компонент вакцины «Спутник V». К концу недели сообщений читателей о невозможности сделать прививку стало больше. А Москва не спешит с поставкой. Комздрав верит, что исправится ситуация на следующей неделе. Последняя вакцина — 18 тысяч доз — в Петербург прибыла в феврале.

2. Вакцинация теряет обороты из-за действий самих властей Петербурга, которые подготовили богатую почву для антипрививочников и ковид-диссидентов, считает экс-советник Росстата, ныне независимый демограф Алексей Ракша. Как исправлять ситуацию - спросили мы. "Кнутом", - ответил эксперт.

Алексей Ракша Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







Фото: Анжела Смирнова Фото: Анжела Смирнова Фото: Анжела Смирнова Фото: Анжела Смирнова Фото: Анжела Смирнова Поделиться Поделиться





