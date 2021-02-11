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Финляндия прикроет три пункта пропуска на границе с Россией в ночное время

Пока надежды на открытие финских границ для российских туристов в ближайшем будущем не видно, власти Суоми решили запретить пассажирам въезд в Финляндию в ночное время на трёх пунктах пропуска.

«С пятницы,19 февраля, работа пунктов пропуска «Ниирала» («Вяртсиля»), «Нуйямаа» («Брусничное») и «Ваалимаа» («Торфяновка») в ночное время будет ограничена. Ограничения по часам работы не распространяются на перевозки грузов или на лиц, которым необходимо обязательно и срочно пересечь границу в нерабочее время», — говорится в сообщении МВД 11 февраля. Финским гражданам во въезде отказывать не будут.

Точные рабочие часы «Фонтанке» в погранотряде по Юго-Восточной Финляндии не смогли. «Решения принимаются начальником административного подразделения пограничной службы после консультации с региональными и местными органами здравоохранения и при необходимости с другими органами», — рассказали в пресс-службе. Более подробную информацию представят позже на сайте погранслужбы.

Других адекватных мер по предотвращению распространения коронавируса власти Финляндии пока представить не могут, отметили в МВД. Отмечается, что ограничения помогут охватить тестированием на COVID-19 в пунктах пропуска всех пассажиров, если у них нет с собой готовой справки.

Финляндия также ограничила часы работы пунктов пропуска на границе со Швецией и Норвегией до 25 февраля.

Правительство намерено ввести обязательное тестирование на коронавирус на границе. МАПП «Иматра» («Светогорск») для пассажирского транспорта закрыт совсем.

Несмотря на открытие авиасообщения между Финляндией и Россией, въезд по-прежнему ограничен.

Подать документы в визовый центр сейчас могут члены семей граждан Финляндии, владельцы недвижимости, сезонные работники и путешествующие «по неотложным семейным делам

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Комментарии (1)

муматор
"Финским гражданам во въезде отказывать не будут" - сегрегация, если не сказать больше.
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