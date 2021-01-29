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Правительство Финляндии намерено ввести обязательное тестирование на COVID-19 при пересечении границы

Правительство Финляндии готово внести в парламент предложение об обязательном тестировании на коронавирус при пересечении границы, сообщает 29 января Yle.

«Принудительное тестирование на границах — это то, что мы определенно можем продвигать, как и требование отрицательного результата теста», — заявила премьер-министр Санна Марин. Он отметила, что подобные законопроекты вносились и ранее, но теперь кабмин надеется на их принятие.

На границе с Россией в пунктах пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Нуйямаа» («Брусничное») тесты уже делают, но на бесплатной и добровольной основе. Финские надзорные органы удивились, что соглашаются сделать анализ далеко не все. Так, в Ваалимаа лишь половина людей, въезжающих в Финляндию, согласились на тесты (около 300 человек). При этом положительный результат получили 15 человек. Им назначили 14-дневный карантин.

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