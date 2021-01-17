Финляндия вводит тестирование на COVID-19 и более строгий контроль на границе с Россией

В пункте пропуска на границе с Россией начнут тестировать на COVID-19 пассажиров, прибывающих из РФ.
«Тестирование на коронавирус на пограничном пункте Ваалимаа («Торфяновка» с российской стороны. — Прим. ред.) начнётся 19 января», — передаёт финская телерадиокомпания Yle.
Всем пересекающим границу предложат сдать анализ. Он будет добровольным и бесплатным. Забор материала будут осуществлять с 10 до 18 часов, в период наиболее активного трафика.
В свою очередь, в пунктах пропуска «Иматра» («Светогорск») и «Нуйямаа» («Брусничное») всем прибывающим в Финляндию будут раздавать анкеты с вопросами о состоянии здоровья. Заполнять её будут лица с двойным гражданством и ВНЖ, но не все — пограничники будут выбирать участников опроса. Нововведение касается только пассажирских перевозок. Анкеты будут передавать врачу-инфекционисту соцздрава Южной Карелии Eksote, который проинструктирует о добровольном карантине и при необходимости направит человека на тест на COVID-19.
Новые меры по борьбе с распространением коронавируса будут испытывать на пограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии до 7 февраля.
Ранее сообщалось, что в экспериментальном режиме на ковид тестируют и на границе со Швецией.
Для большинства россиян въезд в Финляндию остаётся закрытым с 19 марта 2020 года. Финские власти в декабре сообщали, что коронавирус завозят и из России.