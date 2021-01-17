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Финляндия вводит тестирование на COVID-19 и более строгий контроль на границе с Россией

В пункте пропуска на границе с Россией начнут тестировать на COVID-19 пассажиров, прибывающих из РФ.

«Тестирование на коронавирус на пограничном пункте Ваалимаа («Торфяновка» с российской стороны. — Прим. ред.) начнётся 19 января», — передаёт финская телерадиокомпания Yle.

Всем пересекающим границу предложат сдать анализ. Он будет добровольным и бесплатным. Забор материала будут осуществлять с 10 до 18 часов, в период наиболее активного трафика.

В свою очередь, в пунктах пропуска «Иматра» («Светогорск») и «Нуйямаа» («Брусничное») всем прибывающим в Финляндию будут раздавать анкеты с вопросами о состоянии здоровья. Заполнять её будут лица с двойным гражданством и ВНЖ, но не все — пограничники будут выбирать участников опроса. Нововведение касается только пассажирских перевозок. Анкеты будут передавать врачу-инфекционисту соцздрава Южной Карелии Eksote, который проинструктирует о добровольном карантине и при необходимости направит человека на тест на COVID-19.

Новые меры по борьбе с распространением коронавируса будут испытывать на пограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии до 7 февраля.

Ранее сообщалось, что в экспериментальном режиме на ковид тестируют и на границе со Швецией.

Для большинства россиян въезд в Финляндию остаётся закрытым с 19 марта 2020 года. Финские власти в декабре сообщали, что коронавирус завозят и из России.

О взятии анализа на коронавирус на границе говорили ещё осенью, но быстро реализовать план не удалось. Премьер-министр Санна Марин высказывалась в пользу тестирования в пункте пропуска, но не исключила введения паспортов вакцинации. Против обязательной прививки для путешественников высказалась 15 января и ВОЗ. Между тем петербургский вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о том, что будет дано поручение правительству РФ о разработке унифицированного паспорта вакцинированного.

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Комментарии (15)

260569221
Ну дык и чего??? Открыли значит границу??
USSR_forever
супер! бесплатный анализ на корону от финов? =) я в восторге! маленькая страна с небольшой экономикой делает то, чего не может Правительство России с их огромными нефте-газовыми доходами. Браво, Финляндия! Ещё и вакцинироваться Pfizer предложите бесплатно - к вам толпы из России стоять будут. =))))
Yubilar
Анализ будет добровольным. Но без него в Финляндию не пустят
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