Финляндия запускает тестирование на COVID-19 на границе. Пока в качестве эксперимента

«Работа начинается в пилотном режиме, а пункт для начала будет открыт 12 часов в сутки», — рассказала руководитель по базовой безопасности в Торнио Леена Карьялайнен. Ранее планировалось круглосуточно. В Торнио количество ежедневных пересечений границы варьируется от 10 000 до 30 000, но пока тестировать смогут только по несколько сотен.

Как сообщает 15 января Yle, первый такой пункт откроется в Торнио на границе со Швецией.

Финляндия в качестве эксперимента начинает тестирование на COVID-19 прямо на границе, пока — только западной.

Как отмечает издание, открытие пункта массового тестирования в Торнио соответствует политике правительства и министерства социальных дел и здравоохранения по быстрому расширению тестирования на COVID-19 при пересечении границы для сдерживания эпидемии.



Пока въезд в Финляндию для большинства россиян остаётся закрытым. По данным СМИ, на следующей неделе, правила пересечения границы, возможно, даже ужесточат на границах с соседними странами ЕС.

О взятии анализа на коронавирус на границе говорили ещё осенью, но быстро реализовать план не удалось. Премьер-министр Санна Марин высказывалась в пользу тестирования в пункте пропуска, но не исключила введения паспортов вакцинации. Против обязательной прививки для путешественников высказалась 15 января и ВОЗ. Между тем, петербургский вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о том, что будет дано поручение правительству РФ о разработке унифицированного паспорта вакцинированного.