Вакцинированным не дадут снять маски в Петербурге, но могут отпустить за границу

Вице-губернатор Олег Эргашев ответил на вопрос, разрешат ли в Петербурге, как на Сахалине, вакцинированным вместо масок носить специальные бейджи. По его словам это невозможно, но есть другая мотивация.
«Буквально вчера у нас был селектор с Анной Юрьевной Поповой, которая на эти вопросы дала четкий ответ: даже если человек имеет прививку, или он переболел коронавирусной инфекцией, все равно этому гражданину необходимо носить маску. Поскольку он сам может не болеть, но в его носоглотке, носовых путях, может находиться микробы, коронавирус, поэтому маска обязательна», — заявил чиновник 15 января в эфире канала «Санкт-Петербург». Аналогично раньше высказался и глава Минздрава России.
Тем не менее в перспективе, по словам Эргашева, будет дано поручение правительству РФ разработать унифицированный паспорт вакцинированного, который будет рассмотрен ВОЗ и, вероятно, сможет использоваться для международных поездок.
В планах Смольного, как писала «Фонтанка», — привить от 1,5 до 3 млн жителей Петербурга. Но в январе получится сделать лишь 40 тысяч прививок.