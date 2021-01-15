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Вакцинированным не дадут снять маски в Петербурге, но могут отпустить за границу

Вице-губернатор Олег Эргашев ответил на вопрос, разрешат ли в Петербурге, как на Сахалине, вакцинированным вместо масок носить специальные бейджи. По его словам это невозможно, но есть другая мотивация.

«Буквально вчера у нас был селектор с Анной Юрьевной Поповой, которая на эти вопросы дала четкий ответ: даже если человек имеет прививку, или он переболел коронавирусной инфекцией, все равно этому гражданину необходимо носить маску. Поскольку он сам может не болеть, но в его носоглотке, носовых путях, может находиться микробы, коронавирус, поэтому маска обязательна», — заявил чиновник 15 января в эфире канала «Санкт-Петербург». Аналогично раньше высказался и глава Минздрава России.

Тем не менее в перспективе, по словам Эргашева, будет дано поручение правительству РФ разработать унифицированный паспорт вакцинированного, который будет рассмотрен ВОЗ и, вероятно, сможет использоваться для международных поездок.

В планах Смольного, как писала «Фонтанка», — привить от 1,5 до 3 млн жителей Петербурга. Но в январе получится сделать лишь 40 тысяч прививок.

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Комментарии (9)

Екатерина Иванова
Даже не верится, что люди с высшим медицинским образованием делают такое публичное харакири. Какие вирусы в носоглотке у здорового человека, да еще и после прививки? Что за чушь. Диплом на стол, вон из профессии.
shipland1
Ничего, пройдет совсем немного времени и большинство народу привыкнет не только к маске, но и колокольчику в носу и слову "ку"
Vurgagain
Блин, народ, это золотое дно! Поскольку маски неизбежны и походу с нами навсегда можно открыть производство уникальных авторских масок (не алиэкспрессное разрисованное г....о, а реально хардкорные и стильные вещи). Молодежь будет скупать уникальные вещи. Можно озолотиться )))
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