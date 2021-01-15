Вакцинированным не дадут снять маски в Петербурге, но могут отпустить за границу

Вице-губернатор Олег Эргашев ответил на вопрос, разрешат ли в Петербурге, как на Сахалине, вакцинированным вместо масок носить специальные бейджи. По его словам это невозможно, но есть другая мотивация.



«Буквально вчера у нас был селектор с Анной Юрьевной Поповой, которая на эти вопросы дала четкий ответ: даже если человек имеет прививку, или он переболел коронавирусной инфекцией, все равно этому гражданину необходимо носить маску. Поскольку он сам может не болеть, но в его носоглотке, носовых путях, может находиться микробы, коронавирус, поэтому маска обязательна», — заявил чиновник 15 января в эфире канала «Санкт-Петербург». Аналогично раньше высказался и глава Минздрава России.