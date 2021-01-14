В Сахалинской области будут маркировать людей, которые получили вакцину от COVID-19. Как заявил губернатор региона Валерий Лимаренко, специальный бейдж избавит от необходимости носить СИЗ.
«Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах», — написал он 14 января на своей официальной странице в Instagram.
Более того, в области хотят «создать "зелёные зоны" в отдельно взятых организациях — в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях, где весь коллектив будет полностью провакцинирован», добавил губернатор.
Массовая вакцинация, по словам Лимаренко, начнётся на островах с четверга, 15 января. В этот день ожидается поставка вакцины «Спутник V» в 9 тысяч доз.
Президент России Владимир Путин накануне распорядился начать массовую вакцинацию всех граждан с 18 января.