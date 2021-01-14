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На Сахалине привившимся от коронавируса выдадут специальные бейджи. С ними можно будет ходить без маски

В Сахалинской области будут маркировать людей, которые получили вакцину от COVID-19. Как заявил губернатор региона Валерий Лимаренко, специальный бейдж избавит от необходимости носить СИЗ.

«Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах», — написал он 14 января на своей официальной странице в Instagram.

Более того, в области хотят «создать "зелёные зоны" в отдельно взятых организациях — в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях, где весь коллектив будет полностью провакцинирован», добавил губернатор.

Массовая вакцинация, по словам Лимаренко, начнётся на островах с четверга, 15 января. В этот день ожидается поставка вакцины «Спутник V» в 9 тысяч доз.

Президент России Владимир Путин накануне распорядился начать массовую вакцинацию всех граждан с 18 января.

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Комментарии (15)

Modest_5e4ce41f7533b
Повторно заболевшим выдать второй бейджик и т. д.
hedgehog_
а им без маски можно ходить будет только в специально обозначенных местах? или везде? а на красный свет переходить дорогу? а за буйки заплывать?
качественный бред
Cashmare
"начнётся на островах с четверга, 15 января" - то есть через год, я правильно понимаю?
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