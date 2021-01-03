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Премьер-министр Финляндии не исключила въезд из других стран по паспортам вакцинации

Премьер-министр Финляндии Санна Марин допускает возможность въезда граждан других стран, получивших вакцину от COVID-19, но пока отдаёт предпочтение практике с тестами. Об этом 3 января она заявила во время брифинга, пишет Ilta-Sanomat.

Журналисты спросили Марин, может ли вакцинация впоследствии стать условием для въезда.

«Не исключено, что некоторые страны придут к таким решениям», — уклончиво ответила она. По словам премьера, перемещение через границу лучше контролировать, проверяя тесты на COVID-19 у пассажиров.

Граница Финляндии остаётся закрытой для россиян с 19 марта 2020 года, приехать в страну могут лишь немногие группы лиц, им рекомендуется делать тест. Ждать открытия границ в ближайшее время не стоит — на этом же брифинге Марин заявила о возможности ужесточения ограничений для того, чтобы остановить распространение мутаций коронавируса. По данным Yle, в страну поступило всего 10 000 доз вакцин, то есть более чем в десять раз меньше запланированного.

Между тем российский Роспотребнадзор оценил право на свободное перемещение людей, получивших вакцину. «Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространённой практикой», — приводит цитату ведомства телеграм-канал стопкоронавирус.рф. При этом в Роспотребнадзоре подчёркивают, что для начала нужно чётко определить время действия вакцины.

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Комментарии (10)

Nationalverrater_2
все диалектично. финским приграничным торгашам едой и недвижухой невыгодно - спрос упал. обычным финским обывателям - наоборот клёво - цены снижаются. И это при смертности меньше, чем от туберкулёза. Массовая истерия и психоз косит ряды лохтората
264883771
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
SERGEY111
Не хотелось бы чтобы финские власти ради одноразового посещения приграничного лабаза загоняли русских принудительно вакцинироваться непонятно чем . Во первых это по европейски не демократично , а во вторых еще неизвестно что хуже - нормальный русский с отрицательным тестом или привитый чел с гарантированным наличием вируса .
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