Премьер-министр Финляндии не исключила въезд из других стран по паспортам вакцинации

Премьер-министр Финляндии Санна Марин допускает возможность въезда граждан других стран, получивших вакцину от COVID-19, но пока отдаёт предпочтение практике с тестами. Об этом 3 января она заявила во время брифинга, пишет Ilta-Sanomat.

Журналисты спросили Марин, может ли вакцинация впоследствии стать условием для въезда.

«Не исключено, что некоторые страны придут к таким решениям», — уклончиво ответила она. По словам премьера, перемещение через границу лучше контролировать, проверяя тесты на COVID-19 у пассажиров.