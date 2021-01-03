Премьер-министр Финляндии не исключила въезд из других стран по паспортам вакцинации

Премьер-министр Финляндии Санна Марин допускает возможность въезда граждан других стран, получивших вакцину от COVID-19, но пока отдаёт предпочтение практике с тестами. Об этом 3 января она заявила во время брифинга, пишет Ilta-Sanomat.
Журналисты спросили Марин, может ли вакцинация впоследствии стать условием для въезда.
«Не исключено, что некоторые страны придут к таким решениям», — уклончиво ответила она. По словам премьера, перемещение через границу лучше контролировать, проверяя тесты на COVID-19 у пассажиров.
Граница Финляндии остаётся закрытой для россиян с 19 марта 2020 года, приехать в страну могут лишь немногие группы лиц, им рекомендуется делать тест. Ждать открытия границ в ближайшее время не стоит — на этом же брифинге Марин заявила о возможности ужесточения ограничений для того, чтобы остановить распространение мутаций коронавируса. По данным Yle, в страну поступило всего 10 000 доз вакцин, то есть более чем в десять раз меньше запланированного.
Между тем российский Роспотребнадзор оценил право на свободное перемещение людей, получивших вакцину. «Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространённой практикой», — приводит цитату ведомства телеграм-канал стопкоронавирус.рф. При этом в Роспотребнадзоре подчёркивают, что для начала нужно чётко определить время действия вакцины.