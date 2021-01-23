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МАПП «Иматра» закрывается: Финляндия максимально ограничивает движение через границы

Правительство Финляндии приняло решение о введении дополнительных ограничений на границе из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Как сообщает 23 января генеральное консульство республики, передвижение через границу будет сокращено до минимума и всех пассажиров, пересекающих границу, будут направлять на коронатесты. Глава МВД Мария Охисало также сообщила, что МАПП «Иматра» закроют для пассажирского транспорта на месяц.

Новые ограничения вступят в силу в ночь на среду, 27 января и будут действовать в течение 30 дней.

По словам Охисало, в дальнейшем в Финляндию смогут приезжать только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества: представители отраслей логистики, здравоохранения, дипломаты и журналисты. Также разрешен будет въезд по семейным обстоятельствам, например из-за свадьбы или рождения собственного ребенка, добавляет Yle.fi.

Ранее генконсульство Финляндии заявило, что открытие авиасообщения, в том числе из Петербурга, не означает снятия ограничений для туристов.

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Комментарии (2)

Дмитрий Миленин
слушай, а они сразу боевыми порядками идти не могут? почему они тратят время на разворачивание в боевые порядки? пусть они сразу идут боевым порядком в походном режиме
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