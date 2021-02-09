«С открытым забралом». Первый российский регион отменяет обязательный масочный режим

Власти Удмуртии на этой неделе отменяют обязательный масочный режим, но рассчитывают, что жители продолжат использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.
Отмену обязательного масочного режима 9 февраля анонсировал глава республики Александр Бречалов. Он заявил, что с пятницы, 12 числа, маски на лицах станут не требованием, а рекомендацией. По словам Бречалова, ослабление правил связано с тем, что многие жители переболели коронавирусом.
При этом он просит тех, кто ещё не переболел или привился первым или вторым компонентом вакцины, поберечься и всё же носить СИЗы в общественных местах и транспорте. «Надеюсь на элемент общественного договора», — говорит он.
С 10 февраля в регионе снимают ограничения с работы общепита, кинотеатров и театров. Они, как говорит Бречалов, возвращаются к «докоронавирусному формату». Между тем, собирать полные стадионы на спортивных мероприятиях по-прежнему нельзя, видеть в числе зрителей жителей старше 65 лет тоже ещё не готовы.
По данным оперштаба, с начала пандемии в Удмуртии выявили 26,4 тысячи заразившихся коронавирусом, 541 человек скончался.
Роспотребнадзор ввёл всеобщий масочный режим в России 27 октября. По прогнозу федеральной службы, забыть о масках россияне смогут в 2021 году при условии, что и дальше будут соблюдать меры профилактики COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков полагает, что с нынешними темпами вакцинации август «будет с открытым забралом».