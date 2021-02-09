«С открытым забралом». Первый российский регион отменяет обязательный масочный режим

Власти Удмуртии на этой неделе отменяют обязательный масочный режим, но рассчитывают, что жители продолжат использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.



Отмену обязательного масочного режима 9 февраля анонсировал глава республики Александр Бречалов. Он заявил, что с пятницы, 12 числа, маски на лицах станут не требованием, а рекомендацией. По словам Бречалова, ослабление правил связано с тем, что многие жители переболели коронавирусом.



При этом он просит тех, кто ещё не переболел или привился первым или вторым компонентом вакцины, поберечься и всё же носить СИЗы в общественных местах и транспорте. «Надеюсь на элемент общественного договора», — говорит он.

