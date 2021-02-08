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Роспотребнадзор: Отменить ношение масок могут уже в этом году, но с одним условием

Россияне смогут забыть о масках для защиты от коронавируса уже в этом году. Однако их отмена станет возможна только в том случае, если жители страны будут и дальше соблюдать меры профилактики COVID-19. Об этом 8 февраля заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Самое главное сейчас — не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», — сказала она (цитата по РИА Новости).

Со ссылкой на неё агентство также пишет, что «эпидемическая кривая COVID-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости».

О том, как меняется статистика заболеваемости коронавирусом в России и, в частности, в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

260569221
Разрешим только если будете соблюдать меры.. че за бред?? А до коли их соблюдать то??? А???
Агроном аэродрома
Разрешим снять намордник только если при этом будут соблюдаться нормы потребнадзора? Т.е. ношение намордников? А что, мне нравится эта идея. :))
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