Роспотребнадзор: Отменить ношение масок могут уже в этом году, но с одним условием

Россияне смогут забыть о масках для защиты от коронавируса уже в этом году. Однако их отмена станет возможна только в том случае, если жители страны будут и дальше соблюдать меры профилактики COVID-19. Об этом 8 февраля заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«Самое главное сейчас — не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», — сказала она (цитата по РИА Новости).