В коронавирусной статистике заболевших в Петербурге скачок — плюс почти 400

Новую рабочую неделю Петербург встречает значительным ростом коронавирусной статистики. За минувшие сутки в городе зарегистрирован 1551 новый случай заражения COVID-19, передаёт 8 февраля оперштаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения, накануне сообщалось о 1175 новых случаях.
В целом по России статистика падает: 15 916 новых случаев против 16 048 накануне. Заразившихся по-прежнему находят во всех регионах страны. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (1728) и Петербург.
В петербургском оперативном штабе уточнили, что сегодня на COVID-19 обследовали уже почти 12 тысяч человек. С начала пандемии в Северной столице заболели 346 366 горожан.
В России число случаев COVID-19 выросло до 3 983 197. По этому показателю наша страна уступает только Бразилии (9,5 миллиона), Индии (почти 10,8 миллиона) и США (27 миллионов). Во всем мире зараженных насчитали более 106 миллионов.
Число выздоровевших от коронавируса россиян составляет 3 472 091. Летальных случаев зафиксировали 77 068 (плюс 407 за сутки).