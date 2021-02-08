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Песков: Август будет уже «с открытым забралом»

Доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60 %, надеется пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая 8 февраля на вопрос ТАСС, когда стоит ждать возвращения к нормальной, допандемийной жизни, представитель Кремля предположил, это во многом будет зависеть от появления иммунитета к COVID-19. «Я думаю, что к середине лета, — сказал он. — То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом».

По оценке иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60 % населения планеты, напомнил Песков, причём как естественным, так и искусственным путём. «Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — добавил Песков.

По его словам, над этим, хоть и разновекторно, работают многие страны, и процесс заметно набирает обороты, в частности есть успехи у Израиля (там прививку получили 57 % населения), наращиваются темпы вакцинации в России и в США.

По данным Университета Хопкинса, к утру 8 февраля в мире ковидом заразились 106,1 миллиона человек, умерли от него 2,3 миллиона. В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано более 3,9 миллиона случаев заражения, скончались почти 76,7 тысячи человек.

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Комментарии (9)

Пресс-секретарь Отрицалкин продолжает врать
Alex000
Главное, чтобы не с запотевшим.
Bert_5e4d90d629bc8
"с открытым забралом" - это он про росгвардию? чтобы лучше видеть, куда пинать?
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