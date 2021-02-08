Песков: Август будет уже «с открытым забралом»

Доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60 % , надеется пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая 8 февраля на вопрос ТАСС, когда стоит ждать возвращения к нормальной, допандемийной жизни, представитель Кремля предположил, это во многом будет зависеть от появления иммунитета к COVID-19. «Я думаю, что к середине лета, — сказал он. — То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом».