Песков: Август будет уже «с открытым забралом»

Доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет
Отвечая 8 февраля на вопрос ТАСС, когда стоит ждать возвращения к нормальной, допандемийной жизни, представитель Кремля предположил, это во многом будет зависеть от появления иммунитета к COVID-19. «Я думаю, что к середине лета, — сказал он. — То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом».
По оценке иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у
По его словам, над этим, хоть и разновекторно, работают многие страны, и процесс заметно набирает обороты, в частности есть успехи у Израиля (там прививку получили
По данным Университета Хопкинса, к утру 8 февраля в мире ковидом заразились 106,1 миллиона человек, умерли от него 2,3 миллиона. В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано более 3,9 миллиона случаев заражения, скончались почти 76,7 тысячи человек.