Число привившихся от ковида в мире превысило число заразившихся. В Израиле вакцину получили 57% населения

Количество людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, в мире впервые превысило число заразившихся, сообщает 3 февраля ТАСС.

По подсчётам агентства, сделанным на основе официальных данных и информации СМИ, привились не менее 105,1 млн человек, а заразились с начала пандемии около 103,9 млн. По данным Университета Хопкинса на утро 3 февраля, точное число случаев заражения в мире — 103 877 370, смертей — 2 253 170.