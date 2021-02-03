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Число привившихся от ковида в мире превысило число заразившихся. В Израиле вакцину получили 57% населения

Количество людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, в мире впервые превысило число заразившихся, сообщает 3 февраля ТАСС.

По подсчётам агентства, сделанным на основе официальных данных и информации СМИ, привились не менее 105,1 млн человек, а заразились с начала пандемии около 103,9 млн. По данным Университета Хопкинса на утро 3 февраля, точное число случаев заражения в мире — 103 877 370, смертей — 2 253 170.

Больше всего прививок сделано в США — 33,7 миллиона. На втором месте — Великобритания вместе с заморскими территориями, Нормандскими островами и островом Мэн (10,2 миллиона), на третьем — маленький Израиль (5,05 миллиона). Он находится на первом месте по доле привившегося населения (56,86 %), на втором — ОАЭ (38,83 %), на третьем — Сейшельские острова (36,25 %). 10-процентный порог перешагнули Великобритания (15,3 %), Бахрейн (11,02 %) и США (10,3 %).

В России от коронавируса вакцинировались не менее 1 млн человек. Заразились им в общей сложности, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, 3,884 миллиона человек, умерли 74 158.

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Комментарии (5)

Dim22
Прокукарекали первыми , а результата 0.
WuhanRockCafe
Отличная новость - отечественная вакцина Спутник-V зарегистрирована в Мексике. Ожидается поставка 24 млн. доз нашим латиноамериканским партнерам.
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