Число привившихся от ковида в мире превысило число заразившихся. В Израиле вакцину получили 57% населения

Количество людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, в мире впервые превысило число заразившихся, сообщает 3 февраля ТАСС.
По подсчётам агентства, сделанным на основе официальных данных и информации СМИ, привились не менее 105,1 млн человек, а заразились с начала пандемии около 103,9 млн. По данным Университета Хопкинса на утро 3 февраля, точное число случаев заражения в мире — 103 877 370, смертей — 2 253 170.
Больше всего прививок сделано в США — 33,7 миллиона. На втором месте — Великобритания вместе с заморскими территориями, Нормандскими островами и островом Мэн (10,2 миллиона), на третьем — маленький Израиль (5,05 миллиона). Он находится на первом месте по доле привившегося населения (
В России от коронавируса вакцинировались не менее 1 млн человек. Заразились им в общей сложности, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, 3,884 миллиона человек, умерли 74 158.