Легковое такси попало в ДТП на юге Петербурга днём 9 февраля. Случай собрал в себе сразу два тренда: аварию с такси, далеко не первую в городе за сегодняшний день, и очередной протараненный забор.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Московском проспекте легковой автомобиль с наклейками «Яндекс.Такси» врезался в металлическое ограждение проезжей части около дома 171. Машина поломала несколько пролётов ограждения и сама получила сильные повреждения передней части.

Пострадавших в аварии нет, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.