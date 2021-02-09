Легковое такси попало в ДТП на юге Петербурга днём 9 февраля. Случай собрал в себе сразу два тренда: аварию с такси, далеко не первую в городе за сегодняшний день, и очередной протараненный забор.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Московском проспекте легковой автомобиль с наклейками «Яндекс.Такси» врезался в металлическое ограждение проезжей части около дома 171. Машина поломала несколько пролётов ограждения и сама получила сильные повреждения передней части.
Пострадавших в аварии нет, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
За первую половину дня 9 февраля это уже четвёртое ДТП с участием такси, о котором сообщают очевидцы. Ранним утром на пересечении проспекта Энгельса и улицы Михаила Дудина «Ситимобил» вылетел на разделительный газон, спустя несколько часов на перекрёстке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова Uber угодил в «паровозик» с двумя другими машинами, а немногим позже на том же перекрёстке водитель «Яндекс.Такси» стукнул KIA.
Заборы же в феврале страдают от водителей в Петербурге буквально каждый день. 3 февраля автомобиль проломил ограждение напротив станции метро «Автово». 4 февраля на пересечении улицы Марата и Боровой улицы в ограждение унесло столкнувшиеся машины. Затем ночью на проспекте Маршака автомобиль KIA поломал остановку и остановился в ограде. Вечером 6 февраля Nissan проломил ограждение набережной Макарова и улетел на лёд Невы. Ночью 7 февраля Volkswagen таким же образом очутился на льду Фонтанки. А спустя сутки Mazda, подрифтовав по проспекту Просвещения, остановилась в заборе на Энгельса.