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Неуправляемый «Рио» в Петербурге задел остановку и встал в ограде. По словам очевидцев, водителю стало плохо

Остановка общественного транспорта и дорожное ограждение стали жертвами ночной аварии в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

ДТП произошло на проспекте Маршака, который расположен хоть и за КАД, но ещё на территории города, вокруг жилого микрорайона «Новая Охта». Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, автомобиль «КИА Рио» влетел в препятствие. Никто не пострадал.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» писали, что водителю «КИА» стало плохо, и он пролетел от Муринской дороги до проспекта Маршака по тротуару и по встречной полосе.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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