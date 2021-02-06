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Полет «Кашкая» на набережной Макарова: девушка за рулем пробила ограждение и оказалась на льду Невы

Без травм для водителя закончилось ДТП на набережной Макарова в Петербурге вечером 6 февраля. Девушка вместе с машиной очутилась на льду.

Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера в районе 70 дома по 5-ой линии Васильевского острова машину занесло на дороге, она боком вылетела на тротуар и пробила ограждение. «Кашкай» оказался на льду, из машины водителя вытащили сотрудники полиции.

«Фонтанка.ру»

Девушка за рулем оказалась невредима, она отказалась от госпитализации. Машина тоже оказалась достаточно крепкой — никакие жидкости из нее на лед не вылились. Возвращать автомобиль на проезжую часть приехали спасатели.

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Комментарии (12)

Nafanka
Интересное дело, скажу я вам... ))) В группе "ДТП и ЧП", откуда, видно и тиснута эта новость... ))) всё почти тоже самое, но машина TIIDA (но тоже "Ниссан"), тоже девушка, тоже рухнула на лёд, тоже не пробила, тоже внешне Ок,тоже река... но Смоленка... ))) Но там уже новость обсуждать давно закончили... )))
hal9000
Вот раньше было когда продаешь машину в объявлении мол в салоне не курили не бита не крашена..ездила девушка...а сейчас если написано ездила девушка никто не купит..так как они там в салоне и курят и движки раскручивают на полную..короч гоняют как раньше гопники и кавказцы на приорах гоняли теперь так бабы стали..чет изменилось в стране..
hal9000
как как..там плавный поворот..гнала как сумасшедшая..вот и вылетела..
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