Без травм для водителя закончилось ДТП на набережной Макарова в Петербурге вечером 6 февраля. Девушка вместе с машиной очутилась на льду.



Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера в районе 70 дома по 5-ой линии Васильевского острова машину занесло на дороге, она боком вылетела на тротуар и пробила ограждение. «Кашкай» оказался на льду, из машины водителя вытащили сотрудники полиции.