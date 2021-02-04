Дороги Петербурга днём 4 февраля загружены на 5 баллов, что на 1 балл больше обычного для четверга показателя, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». Ожидается, что в ближайшие пару часов трафик не изменится, а затем пробки начнут расти.
Крупная пробка в 12:48 образовалась на КАД — на внутреннем кольце от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Затор растянулся на 5,2 километра. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение там свободнее, но перед Рябовским движение затрудняет ДТП. Об аварии на КАД сообщали и очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»: несколькими часами ранее легковой автомобиль влетел на кольце в отбойник.
Не справляются водители на заснеженных улицах и в других районах Петербурга. На Трамвайном проспекте, у дома 14, водитель каршеринга «завершил сессию, эпично войдя в столб», пишет в группе очевидец Евгений. Столб устоял, а легковая изрядно помяла себе переднюю часть. О пострадавших не сообщается.
На пересечении улицы Марата и Боровой улицы досталось забору. Как сообщает участник «ДТП и ЧП» Дима, там столкнулись Ford и Volkswagen, после чего машины въехали в металлическое ограждение проезжей части, повредив его. А на Звенигородской улице «Яндекс.Такси» догнало Mercedes, перегородив дорогу трамваям, добавляет он.
Еще одно ДТП затруднило проезд в центре города. Маневр одного из водителей стал неприятным сюрпризом для двух других. «Мужик на «Мазде» решил развернуться на перекрёстке Литейного и Жуковского, и два парня сзади встретились», — отмечает участница группы Анюта.
Вечером аналитики ожидают в Петербурге 7-балльные пробки. Однако с учётом утренней «восьмёрки» движение в час пик может оказаться плотнее. Накануне из-за снегопада и утром, и вечером пробки достигали 9 баллов.