Дороги Петербурга днём 4 февраля загружены на 5 баллов, что на 1 балл больше обычного для четверга показателя, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». Ожидается, что в ближайшие пару часов трафик не изменится, а затем пробки начнут расти.



Крупная пробка в 12:48 образовалась на КАД — на внутреннем кольце от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Затор растянулся на 5,2 километра. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение там свободнее, но перед Рябовским движение затрудняет ДТП. Об аварии на КАД сообщали и очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»: несколькими часами ранее легковой автомобиль влетел на кольце в отбойник.