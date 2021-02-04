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На дорогах Петербурга плотнее обычного даже днём. Водители не справляются с управлением, а страдают столбы и заборы

Дороги Петербурга днём 4 февраля загружены на 5 баллов, что на 1 балл больше обычного для четверга показателя, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». Ожидается, что в ближайшие пару часов трафик не изменится, а затем пробки начнут расти.

Крупная пробка в 12:48 образовалась на КАД — на внутреннем кольце от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Затор растянулся на 5,2 километра. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение там свободнее, но перед Рябовским движение затрудняет ДТП. Об аварии на КАД сообщали и очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»: несколькими часами ранее легковой автомобиль влетел на кольце в отбойник.

Не справляются водители на заснеженных улицах и в других районах Петербурга. На Трамвайном проспекте, у дома 14, водитель каршеринга «завершил сессию, эпично войдя в столб», пишет в группе очевидец Евгений. Столб устоял, а легковая изрядно помяла себе переднюю часть. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На пересечении улицы Марата и Боровой улицы досталось забору. Как сообщает участник «ДТП и ЧП» Дима, там столкнулись Ford и Volkswagen, после чего машины въехали в металлическое ограждение проезжей части, повредив его. А на Звенигородской улице «Яндекс.Такси» догнало Mercedes, перегородив дорогу трамваям, добавляет он.

ДТП на пересечении улиц Марата и Боровой&nbsp;
ДТП на пересечении улиц Марата и Боровой Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ДТП&nbsp;на Звенигородской улице
ДТП на Звенигородской улицеФото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Еще одно ДТП затруднило проезд в центре города. Маневр одного из водителей стал неприятным сюрпризом для двух других. «Мужик на «Мазде» решил развернуться на перекрёстке Литейного и Жуковского, и два парня сзади встретились», — отмечает участница группы Анюта.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Вечером аналитики ожидают в Петербурге 7-балльные пробки. Однако с учётом утренней «восьмёрки» движение в час пик может оказаться плотнее. Накануне из-за снегопада и утром, и вечером пробки достигали 9 баллов.

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Комментарии (5)

Barmaley_5e4d0211d3423
Уроды за рулём сейчас на такой дороге особенно заметны.
Лихачат и подрезают, на короткой дистанции.
Когда же их карма настигнет7
155486892
и это всего лишь 12см. снега.
perekuz
На дорогах полно шинодиссидентов на летней резине, а дорожные службы не всесильны.
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