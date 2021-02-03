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В Петербурге снова аномальные пробки — 9 баллов второй раз за день

Загруженность дорог Петербурга вечером 3 февраля достигла 9 баллов по шкале «Яндекса».

Это необычно высокий показатель. Как правило, в вечерний час пик максимум составляет 7–8 баллов.

Фото: скриншот яндекс.карты

Сегодня утром тоже фиксировали 9-балльные пробки — такое бывает исключительно редко. Дорожное движение осложнил снегопад. Днём он продолжался.

Фото: скриншот яндекс.карты
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

NikIvanov
Где товарищ с лопатой, я вас спрашиваю...
Sibir_5e4d67bbb7aea
ОТ и развозка сейчас выгоднее, чем на личной колупаться по 60 км. в одну сторону. Стоит на работе в снегу...
TresAmigos
Техника сильно занята перекрытиями в честь митингов, куда им до снега
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