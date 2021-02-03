В утренних пробках, достигших в своём максимуме 9 баллов, было ожидаемо много аварий. О них в течение всего утра рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Снег стал основной причиной проблем. На Колтушском шоссе, в направлении от Всеволожска к Колтушам, буксовали фуры и произошло массовое ДТП. Петрозаводское шоссе в Металлострое было практически перекрыто. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, пострадавший 33-летний мужчина был осмотрен, от госпитализации он отказался.