В утренних пробках, достигших в своём максимуме 9 баллов, было ожидаемо много аварий. О них в течение всего утра рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Снег стал основной причиной проблем. На Колтушском шоссе, в направлении от Всеволожска к Колтушам, буксовали фуры и произошло массовое ДТП. Петрозаводское шоссе в Металлострое было практически перекрыто. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, пострадавший 33-летний мужчина был осмотрен, от госпитализации он отказался.
10-балльную загруженность проспекта Стачек обеспечили сразу два ДТП. В одном случае, напротив станции метро «Автово», автомобиль проломил ограждение, во втором столкнулись легковушка и самосвал.
Момент столкновения сняли два видеорегистратора.
Коллапс, возникший на перекрёстке проспектов Маршала Жукова и Ленинского из-за неработающего светофора, регулировал случайный прохожий.
На улице Савушкина, на остановке у дома 119, столкнулись две маршрутки, на Новоколомяжском — две легковушки.
Выезжающий на Большеохтинский проспект со двора автомобилист, не посмотрев по сторонам, ударил в бок едущую прямо машину. ДТП попало на видео.
В Колпино, в изгибе Соборной улицы под мостами, произошло лобовое столкновение.
Водители в комментариях жалуются, что дороги с утра были занесены снегом. Уборочная техника работала, но не справлялась.
По данным комитета по благоустройству, с 5 до 9 часов утра выпало более 7 см снега. На уборку улиц вышло 1057 машин и 1210 специалистов ручного труда. Дворы города убирают 7190 дворников, 596 единиц уборочной техники и 553 единицы средств малой механизации, сообщает жилищный комитет.
Сейчас, в 13 часов, пробки в Петербурге оцениваются в нормальные 4 балла.