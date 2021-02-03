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Снежный коллапс, вид из-за руля: петербуржцы показывают, какие ДТП мешали им в 9-балльных пробках

В утренних пробках, достигших в своём максимуме 9 баллов, было ожидаемо много аварий. О них в течение всего утра рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Снег стал основной причиной проблем. На Колтушском шоссе, в направлении от Всеволожска к Колтушам, буксовали фуры и произошло массовое ДТП. Петрозаводское шоссе в Металлострое было практически перекрыто. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, пострадавший 33-летний мужчина был осмотрен, от госпитализации он отказался.

Колтушское шоссе
Колтушское шоссеФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Петрозаводское шоссе
Петрозаводское шоссеФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

10-балльную загруженность проспекта Стачек обеспечили сразу два ДТП. В одном случае, напротив станции метро «Автово», автомобиль проломил ограждение, во втором столкнулись легковушка и самосвал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Момент столкновения сняли два видеорегистратора.

Коллапс, возникший на перекрёстке проспектов Маршала Жукова и Ленинского из-за неработающего светофора, регулировал случайный прохожий.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На улице Савушкина, на остановке у дома 119, столкнулись две маршрутки, на Новоколомяжском — две легковушки.

Выезжающий на Большеохтинский проспект со двора автомобилист, не посмотрев по сторонам, ударил в бок едущую прямо машину. ДТП попало на видео.

В Колпино, в изгибе Соборной улицы под мостами, произошло лобовое столкновение.

Водители в комментариях жалуются, что дороги с утра были занесены снегом. Уборочная техника работала, но не справлялась.

По данным комитета по благоустройству, с 5 до 9 часов утра выпало более 7 см снега. На уборку улиц вышло 1057 машин и 1210 специалистов ручного труда. Дворы города убирают 7190 дворников, 596 единиц уборочной техники и 553 единицы средств малой механизации, сообщает жилищный комитет.

Сейчас, в 13 часов, пробки в Петербурге оцениваются в нормальные 4 балла.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (7)

ZloyKot
Было бы неплохо 10 баллов посмотреть )
264921721
Ни одной машины уборочной техники не видела пока добиралась на работу из Красносельского района в центр. Ни в одну, ни в другую сторону. Видимо вчерашний простой в центре города забрал все средства на уборку города .
260569221
Мешали отнюдь не дтп, а бар..ны , которые ездить не умеют. У меня все.
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