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Исторический день. Пробки в Петербурге — 9 баллов

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
Фото: Денис Лебедев / «Фонтанка.ру»
Фото: Денис Лебедев / «Фонтанка.ру»
Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

В 8:48 3 февраля загруженность дорог Петербурга достигла 9 баллов по шкале «Яндекса». Дорожное движение осложняет снегопад.

Это очень большая редкость. Обычно в это время суток бывает 5–6 баллов, изредка 7. Даже по вечерам «девятка» фиксируется в Петербурге несколько раз в год.

В ближайшие часы в городе выпадет 8,33 % месячной нормы осадков, предупреждает «Яндекс».

По данным сервиса, на Ленинском и на Софийской по 9 баллов, на Стачек — 10 баллов. Судя по карте, КАД едет медленно, заторы есть даже на ЗСД.

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Комментарии (17)

houspi
Власть, похоже, только демонстрации способна разгонять. Борьба со снегом это непосильная задача.
vnord
Отряд мобильный оперативного назначения
265027801
А почему кстати омон? А не опон. Милиции то нет уже
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