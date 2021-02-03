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Что-то странное на дорогах Петербурга: «Яндекс» оценил утренние пробки в небывалые 8 баллов

Нечто небывалое творится с утра 3 февраля на дорогах Петербурга. Их загруженность «Яндекс» оценивает в «красные» 8 баллов — на 3 больше обычного.

Обычно в это время бывает от 4 до 6 баллов, в редкие будние дни утренний максимум достигает 7 баллов, и то ближе к 9 часам (например, такое было вчера). Даже для вечернего часа пик «восьмёрка» — это редкость.

На дорогах очень много снега, даже Невский проспект выглядит не чищенным, видимость плохая, отмечают горожане. На перекрёстке Ленинского и Жукова проблем добавляет сломавшийся светофор.

На карте «Яндекса» видно, что скорость снижена на всей восточной половине КАД, стоят магистрали на въезд в город, набережные, крупные улицы и проспекты в самом городе.

В 8 часов утра многокилометровые пробки бывают редко, но сегодня «Яндекс» уже сообщил о нескольких:

  • 8:03 — проспект Стачек от проспекта Маршала Жукова до дороги на Турухтанные Острова. В пробке длиной 4,2 км можно потерять 55 минут, что на 35 минут больше обычного.
  • 8:09 — улица Руставели, Пискаревский проспект, от проспекта Луначарского до проспекта Мечникова. В пробке длиной 4,5 км можно потерять 47 минут, что на 30 минут больше обычного.
  • 8:09 — неожиданно плотное движение на проспекте Стачек, загруженность магистрали в центр — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного.

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Комментарии (21)

Dim22
Снег чистят только когда его нет
261176981
В 9 утра 9 баллов показывало.
Mikle776
многие водители выходя из дома, чтобы ехать на машине, забывают дома мозги... а у некоторых их нет от рождения...
вчера два таких попались на моем пути, спас опыт и реакция...
сегодня еще не выезжал, но морально готовлюсь, глядя на кучи снега за окном
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