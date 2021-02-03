Нечто небывалое творится с утра 3 февраля на дорогах Петербурга. Их загруженность «Яндекс» оценивает в «красные» 8 баллов — на 3 больше обычного.

Обычно в это время бывает от 4 до 6 баллов, в редкие будние дни утренний максимум достигает 7 баллов, и то ближе к 9 часам (например, такое было вчера). Даже для вечернего часа пик «восьмёрка» — это редкость.