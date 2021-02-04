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В ДТП с «Ленд Ровером» и «БМВ» на Металлистов, как говорят, пострадал ребёнок. В Петербурге уже 8 баллов

После вчерашнего дня «снежных аварий» в соцсетях ищут очевидцев. Сегодня в Петербурге тоже аномальные пробки.

На перекрёстке Металлистов и шоссе Революции 3 февраля около 18:20 столкнулись «Ленд Ровер Фрилендер 2» и «БМВ». Пострадал ребёнок из «БМВ», он был не пристёгнут, доставлен в больницу; оба водителя отрицают вину, сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 3 февраля. Автор поста ищет очевидцев.

Фото: vk.com / spb_today
Фото: vk.com / spb_today

Вчера из-за снегопада загруженность дорог и утром, и вечером достигала 9 баллов по шкале «Яндекса», было много ДТП, в том числе смертельные. Сегодня тоже очень плотно — к 8:30 набежало 7 баллов, что на 1–2 больше обычного для этого времени суток, а к 8:30 — 8 баллов.

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