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После смертельного ДТП на Приморском шоссе задержан водитель маршрутки

ДТП с маршруткой № 305 в Курортном районе Петербурга, в котором погибла пожилая женщина и пострадали четыре человека, стало уголовным делом. Об этом вечером 3 февраля «Фонтанке» сообщили в Региональном управлении МВД.

«По факту аварии следователи ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Водитель маршрутного автобуса задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.

Первыми о страшной аварии в социальной сети сообщили очевидцы, которые также опубликовали видеозапись с места ДТП. По предварительной информации, которую ранее распространил полицейский главк, водитель маршрутки № 305 не справился с управлением и съехал в кювет на Приморском шоссе примерно в 400 метрах от посёлка Солнечное в сторону Зеленогорска. В результате погибла пожилая женщина, ещё четверо человек пострадали, получив травмы различной степени тяжести.

Как уточнили в Комрансе Петербурга, погибшей был 71 год, а из четверых пострадавших госпитализация потребовалась двоим — молодому человеку и девушке 2002 года рождения.

АО «Третий парк», на балансе которого находится пассажирский автобус, принесло соболезнования семье погибшей, а также родственникам пострадавших, пообещав им материальную компенсацию. Говоря о водителе, представитель компании-перевозчика сообщил, что тот имеет 40-летний стаж вождения, а маршрутка эксплуатируется с 2019 года.

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Комментарии (4)

f0ntan
Комранс - это комитет чего? Комитет ранее судимых?
264736901
Что там можно толком убрать на этой дороге? Снегопад весь день идет и идет. Зима на дворе. Об этом водителям всегда надо помнить.
fedorsmolov
Нашли стрелочника. Не директора конторы, который взял подряд на содержание трассы, не чиновника, который этот подряд подписал, а водителя. Удивительно!
Город без хозяина. Стоит весь день в пробках из-за снежных и непосыпанных улиц. 👍
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