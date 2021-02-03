ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на Приморском шоссе в Петербурге около пяти вечера 3 февраля. Информацию об этом очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
По словам свидетелей происшествия, он вылетел на встречную полосу движения, после чего перевернулся. По их словам, есть пострадавшие и погибшие. Одному из пассажиров якобы придавило голову. Автомобилисты, проезжающие мимо, помогали приподнять автобус, чтобы ему помочь. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
По словам читательницы «Фонтанки» Любови, которая стала очевидцем ДТП, голову зажало молодому человеку, о его состоянии ей не известно. Кроме того, она видела обездвиженную пожилую женщину. По её словам, пострадали минимум два человека.
Любовь также сообщила, что перевернулась маршрутка № 305. Согласно данным открытых источников, она находится на балансе АО «Третий парк». Представитель компании-перевозчика на звонок корреспондента издания не ответил. «Фонтанка» отправила ему письменный запрос на получение комментария по ситуации, а также обратилась за подробностями аварии в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.