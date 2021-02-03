ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на Приморском шоссе в Петербурге около пяти вечера 3 февраля. Информацию об этом очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



По словам свидетелей происшествия, он вылетел на встречную полосу движения, после чего перевернулся. По их словам, есть пострадавшие и погибшие. Одному из пассажиров якобы придавило голову. Автомобилисты, проезжающие мимо, помогали приподнять автобус, чтобы ему помочь. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.