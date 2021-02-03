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Пассажирский автобус перевернулся на Приморском шоссе. Очевидцы пишут, что есть пострадавшие и погибшие

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на Приморском шоссе в Петербурге около пяти вечера 3 февраля. Информацию об этом очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, он вылетел на встречную полосу движения, после чего перевернулся. По их словам, есть пострадавшие и погибшие. Одному из пассажиров якобы придавило голову. Автомобилисты, проезжающие мимо, помогали приподнять автобус, чтобы ему помочь. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Фото: Читиаль Фонтанки Любовь
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По словам читательницы «Фонтанки» Любови, которая стала очевидцем ДТП, голову зажало молодому человеку, о его состоянии ей не известно. Кроме того, она видела обездвиженную пожилую женщину. По её словам, пострадали минимум два человека.

Любовь также сообщила, что перевернулась маршрутка № 305. Согласно данным открытых источников, она находится на балансе АО «Третий парк». Представитель компании-перевозчика на звонок корреспондента издания не ответил. «Фонтанка» отправила ему письменный запрос на получение комментария по ситуации, а также обратилась за подробностями аварии в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (12)

Viskas
Я думаю, что необходимо вводить более строгие ограничения скорости и более строго за этим следить.
Такая авария на ровной трассе была бы почти невозможна, если бы безопасная скорость движения не была бы существенно превышена.
Ref
"Он перед этим подобрал 2 пассажиров, тормозил для этого как умалишенный и сдавал задом. За пару минут до аварии его немного занесло, с выездом на встречу. И он снова стал разгоняться, газовал долго, скорость была к 100, потом сразу и занесло, естественно не справился. Абсолютная дурь водителя. Хорошо не было встречи, она бы пришла к нам через крышу. Водитель не славянской наружности. Бетонный столб снёс." С. ЧП ДТП
260667591
Может дороги нужно чистить вовремя и обрабатывать? Или вся техника сейчас используется для перекрытия улиц
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