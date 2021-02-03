В ДТП с пассажирским автобусом на Приморском шоссе пострадали четыре человека. Ещё один погиб

ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в Приморском районе Петербурга около пяти вечера 3 февраля, оказалось смертельным. Нескольким людям также понадобилась медицинская помощь.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, авария случилась в 16:45 на Приморском шоссе, примерно в 400 метрах от посёлка Солнечное в сторону Зеленогорска. По предварительной информации, водитель маршрутки № 305 не справился с управлением и съехал в кювет.

«В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один скончался. Обстоятельства ДТП уточняются», — также сообщили в полицейском главке.