Камеры видеонаблюдения засняли, как именно водитель легковой «Мазды» врезался в забор в Выборгском районе Петербурга 8 февраля. Начался его неуправляемый полет еще перед перекрестком на проспекте Просвещения.



Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла в 3:43 ночи. На записи видно, как черная «Мазда» летит по проспекту Просвещения со стороны Выборгского шоссе к перекрестку с проспектом Энгельса и машину начинает заносить. На перекрестке ее уводит вправо, после чего автомобиль, задев ограждение у пешеходного перехода, вылетает на тротуар, выезжает с него в «карман», врезается в ограждение и останавливается.