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Ночной дрифт «Мазды» на перекрестке Просвещения и Энгельса, закончившийся в заборе, попал на видео

Камеры видеонаблюдения засняли, как именно водитель легковой «Мазды» врезался в забор в Выборгском районе Петербурга 8 февраля. Начался его неуправляемый полет еще перед перекрестком на проспекте Просвещения.

Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла в 3:43 ночи. На записи видно, как черная «Мазда» летит по проспекту Просвещения со стороны Выборгского шоссе к перекрестку с проспектом Энгельса и машину начинает заносить. На перекрестке ее уводит вправо, после чего автомобиль, задев ограждение у пешеходного перехода, вылетает на тротуар, выезжает с него в «карман», врезается в ограждение и останавливается.

Днем 8 февраля очевидцы засняли брошенную в «кармане» на Энгельса Mazda. После тарана она так и осталась стоять в заборе с разбитой «мордой» и сработавшей шторкой безопасности.

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Комментарии (1)

Маэстро
Слово "дрифт" в данном случае получилось в результате дефекта речи у того, кто вместо "с" произнёс "ф".
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